Real Oviedo | «Con la cantera que hay en Oviedo es importante saber tirar de ella»

M. SUÁREZMARÍA SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 19 julio 2019, 01:41

Pese a haberse hecho un hueco incontestable el once al final de la temporada pasada, Jimmy Suárez no solo no se conforma sino que extiende su mérito al grupo con el que logró su oportunidad en el primer equipo: los jugadores del filial.

«Yo estoy aquí gracias a los compañeros del Vetusta. Esto es un deporte de equipo y si pude tener mi oportunidad en Segunda División fue por ellos. Somos todos iguales, lo bueno es que algunos de ellos estén aquí también», comentó el jugador en referencia a los otros seis futbolistas del filial que están a las órdenes de Sergio Egea a con contrato profesional.

El canterano, que convenció en la medular tanto a Juan Antonio Anquela como a Sergio Egea, es consciente de la dificultad que entrañadar el salto a la Segunda, pero desde la humildad que le caracteriza insiste en que no se considera un ejemplo de nada. «La exigencia en el Oviedo siempre es máxima, pero es cierto que las cosas se vienen haciendo muy bien desde abajo y la gente ahora sí ve a los de casa llegar. Con la cantera que hay aquí es importante saber tirar de ella», destacó el ovetense.

El camino hasta llegar al primer equipo no es ni corto ni fácil, y el propio Jimmy recuerda ahora que no siempre tuvo claro que fuese a darse la oportunidad.

«Estás en el filial y tu objetivo es llegar al primer equipo pero a veces lo ves complicado cuando va pasando el tiempo. Solo llegan unos pocos privilegiados. Pero luego ves que es real: que hay lesiones y sanciones y que se presenta la oportunidad. Si no la aprovechas estas muerto», explica el jugador.

Titular indiscutible con Tejera en la medular -desplazó a Folch en el doble pivote-, la de Jimmy es la primera y única baja confirmada por el momento para el inicio de Liga. El canterano no estará ante el técnico que le dio la alternativa el año pasado, Anquela, por acumulación de tarjetas. «Mentiría si digo que no molesta perderme el primer partido. Me fastidia, pero esto es muy largo, todos tendremos nuestro momento y estaré listo para la segunda jornada», reconoció Jimmy.

El futbolista carbayón tiene más confianza esta temporada por afrontar desde un inicio la pretemporada y hacerlo con el futuro ligado al primer equipo. Sin embargo, no se confía y ve en la competencia interna lo mejor que le puede pasar al equipo. «Es buena, te hace aprender de tus compañeros, hace que te exijas, mejores y no te relajes pensando que no te van a levantar el puesto», comentó el jugador, que pugna en la medular con Tejera, Cortina y Lolo por dos o tres puestos en función del sistema.

Si algo tiene claro Jimmy, que vivió en primera persona cómo se escapaban las opciones de 'play off' en el último partido, es dónde se pierden las temporadas.

«Cada año hay más equipos que parecen hechos para Primera y además de larga, se hace más difícil. Hay partidos complicados y altibajos, y se decide por pequeños detalles. Perder puntos en cosas tontas se nota al final del año y los que lo acaban arriba son los que controlan esos detalles a lo largo de la temporada», concluyó el canterano, que quiere pelear cada punto desde el primero en juego como si fuera el último.