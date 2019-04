Real Oviedo «Este equipo va a luchar hasta el final y estoy convencido de que se conseguirá el 'play off'» ELOY ALONSO Jimmy confiesa que su segunda titularidad le «pilló por sorpresa» y señala que intentó «hacer las cosas mejor que el primer día para no salir del once» IVÁN ÁLVAREZ Lunes, 8 abril 2019, 13:22

Una de las grandes notas positivas de los dos últimos empates cosechados por el Real Oviedo en el Carlos Tartiere ha sido la irrupción de Jimmy. «Juego contra futbolistas que hace nada estaba viendo en Primera. Jugar contra ellos te genera dudas y además en ambos encuentros el rival siempre tenía uno más en el centro del campo, pero creo que lo hemos solventado bien», ha expuesto este mediodía el joven pivote, que no ha ocultado que el tropiezo en el tiempo añadido de un duelo que los azules tenían «bastante controlado» dificulta el camino hacia las plazas de 'play off', pero no supondrá un frenazo.

«Hasta que las matemáticas digan lo contrario todo puede pasar. El fútbol es muy extraño y se ha visto de todo, creo que este equipo va a luchar hasta el final y estoy convencido de que se conseguirá», ha proclamado el ovetense, que ha confesado que, a diferencia de lo que ocurrió en su debut la pasada semana, Anquela no le comunicó con antelación que iba a ser titular y le «pilló por sorpresa». «Al recuperar a Javi (Muñoz) pensé que iba a jugar con él», ha afirmado el canterano, que ha afirmado que respecto a ese primer encuentro ante el Deportivo estuvo «más cómodo» y también «más nervioso». «Intentas hacer las cosas mejor que el primer día para no salir del once», ha expuesto el centrocampista, que ha indicado en el plano táctico iba con la lección bien aprendida por la insistencia del jienense durante el trabajo diario.

«Con balón me pide que juegue sencillo y sin él que lo dé todo», ha desvelado el ovetense, que ha abordado la compenetración en el doble pivote azul con Ramón Folch. Ramón siempre solía ser el pivote más posicional, al ser parecidos intentamos repartir funciones. Creo que está bastante compensado», ha expuesto Jimmy, con la convicción de que el gol de Las Palmas en el tiempo añadido no afectará a Champagne de cara a los próximos partidos. «Nereo es un grandísimo profesional. Esto es fútbol y aquí todos cometemos errores, es un porterazo y se va a levantar seguro», ha concluido.