Real Oviedo | Jimmy: «Lucharemos y lo vamos a conseguir»

En el pasado mercado de invierno, uno de los motivos para que se permitiera la salida de Boateng al Alcorcón fue que tanto los responsables de la parcela deportiva del club como Juan Antonio Anquela confíaban en Jimmy para poder cubrir su baja. Los dos últimos encuentros en los que el canterano azul ha sido titular confirman que es un jugador con opciones de poder formar parte de la primera plantilla.

El centrocampista reconoció ayer que no se esperaba repetir en el once ante Las Palmas y que el empate final fue un duro golpe, ya que «era un partido que teníamos bastante controlado». Además, haber ganado hubiera servido para acercarse más «a la parte de arriba, ahora es verdad que está difícil, pero se puede conseguir», señaló.

Jimmy, que ha despachado dos buenos encuentros en su estreno, es optimista sobre las opciones de meterse en el 'play off': «Soy de los que hasta que matemáticamente no se diga contrario pienso que se puede conseguir todo». El joven medio tiene claro que «el fútbol es extraño y ya se ha visto de todo». En lo que no tiene ninguna duda es en que «este equipo va a luchar hasta el final y estoy convencido de que lo va a conseguir», comentó.

En cuanto a su estreno no oculta que la Segunda División es una categoría difícil y espera que «a medida que vayas teniendo minutos te sentirás mas a gusto con balón y sin balón» y por eso, el sábado, ya estuvo «más cómodo».

Pese a que era su segunda presencia en el equipo, explicó que estaba más nervioso el sábado que el día de su estreno ante el Deportivo porque «intentas hacer las cosas todavía mejor si cabe. Intentas hacerlo mejor para no salir del once, por eso estaba más nervioso». También reconoció que con la recuperación de Javi Muñoz no se esperaba jugar. En este caso, Anquela no le dijo que iba a jugar hasta que facilitó la alineación al equipo: «Me pilló por sorpresa totalmente, no contaba con jugar de titular».

La principal diferencia que encuentra en Segunda y Segunda B, donde jugaba con el filial es en el ritmo: «Aquí como se escape un poco un control ya tienes al rival encima. Los jugadores tienen mucha más calidad, cualquier error te puede costar un gol. La intensidad y el ritmo es la principal diferencia».

Además, en sus dos primeros partidos se ha encontrado con oponentes en su zona de mucho nivel. «Son jugadores que hace nada estaba viendo por la televisión en Primera y jugar contra ellos te genera algunas dudas de si lo vas a hacer bien o mal», señaló.

Una vez en el campo tiene claro lo que el entrenador quiere de él: «Con balón me pide que juegue sencillo, y sin balón que lo dé todo». Para eso se complementa a la perfección con Folch. «Somos de perfiles bastante parecidos e intentamos repartir las funciones», precisó el canterano antes de añadir que «estamos bastantes compensados y nos entendemos bien».

Finalmente se refirió al error de Champagne en el gol y como le vio tras el fallo: «Se trata de un gran profesional. Esto es fútbol, todos cometemos errores, así es el deporte. Se va a levantar lo antes posible, porque es un porterazo».