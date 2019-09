El error de no dar explicaciones Saúl Berjón, Jorge Menéndez Vallina, Joaquín del Olmo y Javi Rozada, durante la rueda de prensa que dieron en la noche del domingo en el Tartiere. / ÁLEX PIÑA Joaquín del Olmo asumió como equivocación su falta de presencia ante los medios para abordar el día a día de la entidad R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 24 septiembre 2019, 02:07

La convocatoria de una rueda de prensa un domingo, a las nueve de la noche, no resulta habitual y menos en el Real Oviedo, que no suele prodigarse a la hora de comparecer ante los medios. De hecho, en el transcurso de la misma, Joaquín del Olmo lo reconoció como un error, ya que prefiere, dijo, que el protagonismo sea para el equipo.

Durante la rueda de prensa se asumieron equivocaciones. Lo hizo, por ejemplo, el presidente del club, Jorge Menéndez Vallina. Pero no se concretó en qué consistieron. Además, se apeló a la unidad, se ratificó el apoyo al cuerpo técnico y la plantilla, se agradeció el apoyo a la afición y se pidió que siga siendo así.

Del Olmo reconoció como propio el error de no dar más explicaciones sobre aspectos del club. «Entendí que el protagonismo era más para el equipo. Igual me he equivocado y debí salir más», dijo, antes de señalar que habían previsto salir a hablar después del encuentro de Miranda de Ebro, aunque finalmente no lo hicieron.

La rueda de prensa del domingo trató sobre todo de trasladar unidad desde el club Todos los estamentos de la entidad estuvieron presentes en el Carlos Tartiere

En ese sentido, Del Olmo quiso dejar claro que el club no vive de espaldas a la afición y que se tienen en cuenta las críticas recibidas, aunque la sensación sea lo contrario. De sus palabras se desprendió que este aspecto puede variar: «Igual tengo que aparecer más y explicar. Hay cosas que hemos dejado en el aire y no son así».

En los últimos meses el único que habló en público fue el secretario técnico, Michu, que atendió a los medios en las presentaciones de jugadores y también al cierre del mercado. Pero, como corresponde a su cargo, solo se centró en lo deportivo, aunque también aludió a la ampliación de capital.

Sin embargo, fue este domingo cuando se conocieron detalles del día a día del club. Por ejemplo, el número de socios, que se anunció que eran unos 17.000, o la existencia de un patrocinador la pasada temporada que no apareció en la camiseta.

El resto de la comparecencia sirvió para insistir en transmitir la preocupación que existe en el club por la situación del equipo y, en especial, por parte de Arturo Elías, que se encuentra al tanto de todo lo que sucede en la entidad. El presidente Jorge Menéndez Vallina dijo que el mismo domingo, a las cinco de la madrugada en México, Arturo estaba en contacto con ellos para tratar la situación del equipo.

Se evitó entrar en cualquier otro tipo de errores. Menéndez Vallina se limitó a asegurar que «estamos viendo todas las causas y valorando situaciones», apuntó al cambio de técnico como medida para corregir la marcha deportiva e insistió en un genérico «hemos cometido errores evidentemente».

Sin embargo, el principal mensaje que se quiso lanzar es el de unidad. Por ello, en la sala de prensa del Carlos Tartiere se dio cita la plana mayor del club. Además de Joaquín del Olmo, estuvieron el presidente y los otros dos consejeros, Manuel Paredes y Fernando Corral; César Martín, responsable de Relaciones Institucionales; el gerente, David Mata; el secretario técnico, Michu; el entrenador, Javi Rozada, y los cuatro capitanes: Saúl Berjón, Champagne, Tejera y Christian Fernández.

La reunión acabó con palabras de Del Olmo: «Estamos preocupados, como toda la gente. Esta unidad que demostramos hoy pronto nos va a dar resultados dentro del campo».