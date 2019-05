Real Oviedo | Joselu: «Egea nos ha dicho que hay que buscar al rival desde el principio»

Máximo artillero del Real Oviedo en su primera temporada en el Carlos Tartiere, Joselu se reencontrará este domingo con el Granada, el equipo que le traspasó el pasado verano al conjunto carbayón. «Siempre se me han dado bien mis exequipos, si tengo la oportunidad de jugar ojalá pueda marcar», afirmó este mediodía el delantero de Cartaya, que espera que los azules puedan resarcirse del tropiezo en el último duelo en el municipal ovetense, concluido con un amargo empate frente al Córdoba.

«Nos fuimos todos con un sabor agridulce, la afición enfadada y nosotros frustrados», recordó el ariete, que confía en contar con el apoyo de la grada en «un partido duro» contra el cuadro nazarí. «Falta un último empujón y ojalá entre todos podamos conseguirlo», proclamó el onubense, consciente del potencial de su antiguo equipo, al que espera derrotar siguiendo el plan del nuevo entrenador oviedista.

«Egea nos ha dicho que hay que buscar al rival desde el principio», expuso Joselu, que aseguró que el técnico argentino les inculca «no esperar por los errores del contrario». «Con el 4-4-2 buscamos balones arriba, ganar la segunda jugada y finalizar lo máximo posible», argumentó el andaluz, que apostilló que «al final los resultados son los que hacen bueno o no a un sistema».

Con la esperanza de que el domingo puedan prolongar su dinámica positiva de resultados, Joselu ya ha apagado la calculadora. «Estoy cansado de hacer las cuentas de la lechera. Si no ganas, no vale de nada lo que hagan los demás. Llevo todo el año mirando contra quién juega uno y el otro. Ya no lo hago», ha asegurado el atacante.

Ante el Numancia, el 18 de mayo

Por otra parte, el conjunto carbayón ha conocido esta tarde la fecha y la hora de su partido correspondiente a la trigésima novena jornada liguera. El conjunto dirigido por Sergio Egea se enfrentará al Numancia en el Carlos Tartiere a las cuatro de la tarde del sábado 18 de mayo. En el duelo entre ambos equipos en la primera vuelta, disputado el pasado 7 de enero en Los Pajaritos, los azules se impusieron (2-3) gracias a un gol de Christian Fernández en el último minuto.