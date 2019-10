Real Oviedo | Joselu: «Encajar tanto al final no es solo mala suerte»

El delantero del Real Oviedo, Joselu Moreno, analizó la mejora del equipo y también las cosas que este sigue haciendo mal. El punta, en consonancia con lo que opina su técnico Javi Rozada, reconoció que encajar tantas jornadas seguidas goles que valen puntos en los últimos minutos no es solo mala suerte, y aboga por seguir corrigiendo lo que no se está haciendo bien.

El onubense admitió haberse sorprendido con la salida de Joaquín del Olmo, a quien le agradeció la confianza puesta en él con su fichaje. En lo personal se mostró satisfecho con poder tener minutos aunque no sea como referencia en ataque dado el gran estado de forma de Ortuño, pichichi de la categoría. En esa labor de sustituirlo este domingo, a lo que aspira junto con Ibra y Obeng, el jugador reconoció «tener muchas ganas» de volver a jugar de nueve puro.

La salida de Joaquín del Olmo

«Personalmente me ha sorprendido, nadie se lo esperaba pero son cosas del club. Yo le doy las gracias porque fue una de las personas que apostó por mí en su momento y solo tengo palabras de agradecimiento por ello.»

«Cuando hay muchas reuniones y muchos ceses como en esta temporada es señal de que las cosas no han empezado bien, sino nadie se hubiera ido, pero el futbolista tiene que centrarse en el día a día, que tampoco lo estamos haciendo bien. Son cosas que nos influyen pero que no dependen de nosotros, así que no tenemos nada que ver.»

Los fallos a corregir del equipo y el papel de Rozada

«Claro que se analizan los puntos que se te van al final, es lo que pienso y lo que ha dicho el míster: no se trata de mala suerte, es de estar haciendo algo mal, son cosas que no se están haciendo bien y hay que corregir cuanto antes. Cuando nos rematan con facilidad son errores nuestros, y eso lo vamos a cambiar».

«Rozada es un entrenador que acierta mucho en el análisis del rival, lo que dice es lo que acaba pasando en el partido. El Albacete llega con bajas importantes, pero es un equipo de los de arriba y que en su campo es muy fuerte. Nosotros tenemos muchas opciones de lograr los tres puntos si hacemos lo trabajado y no cometemos errores en los últimos minutos. Se nos han escapado muchos puntos así y a ver si conseguimos una victoria que nos va a venir muy bien.»

Sus opciones de jugar en Albacete

«Es decisión del míster quien sustituirá a Ortuño, intento estar a disposición y alguno de los tres tenemos opciones.»

«Tengo ganas de jugar de nueve, pero no podía pedir más ahora... Alfredo es el pichichi de la categoría, está en un gran estado de forma y yo contento solo por el hecho de tener minutos. Claro que tengo ganas de jugar de nueve, de referencia en punta, y a ver si muestro mi mejor versión, que aun no se ha visto.»