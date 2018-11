Joselu: «El equipo ahora tiene que crecer y creérselo, tirar para arriba»

El Real Oviedo ha cambiado esta mañana su habitual escenario de entrenamiento en El Requexón por Las Caldas, donde ha completado una sesión de movilidad en el gimnasio complementada con el circuito de aguas tras vencer al Reus y conseguir por primera vez esta temporada encadenar dos triunfos. «Sabíamos que era importante porque no queríamos descolgarnos del pelotón de arriba. Ahora viene un calendario con rivales fuertes y hechos para estar arriba. Si es tamos bien podemos competir contra cualquiera», ha explicado Joselu, que anotó el definitivo 3-0 en un duelo que no pudo concluir al sentir unas molestias en la pierna derecha que le hicieron solicitar el cambio tras estrellar un potente disparo en el poste.

Pendiente de las pruebas médicas, todavía dolorido por las pocas horas transcurridas desde el partido y con la esperanza de que «solamente sea un susto», el atacante de Cartaya finiquitó ante el Reus una sequía anotadora de ocho jornadas sin marcar. «Me está costando un mundo hacer un gol y lo celebro con rabia por eso. No estoy contento con el rendimiento que estoy dando», ha confesado autoexigente.

El onubense no ha obviado que aporta «cosas buenas» para finalmente apostillar que «el delantero tiene el gol en la cabeza y estoy un poco jodido por eso». «No me puedo quejar, hay compañeros que no están disfrutando de muchos minutos», ha expuesto sobre su continuidad en las alineaciones el andaluz, orillado al costado derecho del ataque y «muy agradecido» a Anquela por elogiar su labor más allá de la relación directa con la portería contraria.

Los azules, golpeados en lo anímico por la dura derrota en el feudo del Deportivo, han remontado el vuelo con dos triunfos que les han otorgado «confianza». «El equipo ahora tiene que crecer y creérselo, que somos buenos y tenemos que tirar para arriba», ha expresado Joselu, que considera que el conjunto carbayón tiene plantilla «para hacer un año bonito» y lo logrará con unidad y alejado de una actitud dubitativa. Así insta a encarar el duelo de este domingo «ante un rival directo por el objetivo» como Las Palmas.