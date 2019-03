Real Oviedo: Joselu ajusta el punto de mira para el Tartiere

Inconformista hasta en los entrenamientos, como plasma en cada ejercicio de finalización, Joselu mantiene los rasgos en el hábito del ariete tradicional. Ese que vive con los tres palos de la portería rival permanentemente entre ceja y ceja.

El delantero onubense ha dado muestras de su perseverancia desde su desembarco en el Carlos Tartiere y es el jugador del Real Oviedo que más disparos ha efectuado esta temporada. Siempre con el gatillo preparado para encañonar, la entrada en el once inicial de Ibrahima al inicio del mes de noviembre le desplazó al costado diestro obligándole a un mayor sacrificio físico lejos del área, pero su vuelta a los terrenos de juego tras finalizar el proceso de recuperación durante la tregua navideña le ha vuelto a situar como la punta de lanza del ataque oviedista.

Con 13 remates entre los tres palos, ha hecho diana en cinco ocasiones. La última el pasado 9 de febrero en el Martínez Valero, para allanar el camino del triunfo sobre el Elche en la tercera ocasión en la que inauguró el marcador en esta campaña.

La primera vez que ejerció como abrelatas fue el pasado 16 de septiembre en el Anxo Carro, un estadio de dulces recuerdos para él, ya que fue su hogar deportivo durante la temporada que concluyó con los mejores registros de su carrera profesional después de firmar 23 dianas que le convirtieron en el máximo goleador de la categoría. «Me he quitado un peso de encima con el gol», reconoció el atacante de Cartaya la tarde en la que batió con una definición repleta de sutileza a Juan Carlos para vivir su bautismo con la camiseta oviedista en su segunda titularidad y su sexto encuentro oficial con el escudo del conjunto carbayón sobre el pecho.

Un espaldarazo de moral para encauzar el inicio de su etapa azul, comenzada el pasado verano tras un tira y afloja con el Granada por su fichaje que cristalizó con la firma del contrato por cuatro temporadas por parte del bregador delantero. «Soy muy exigente conmigo mismo. Cuando no me salen las cosas me como mucho la cabeza», confesó también en el feudo del Lugo, el rival al que se volverá a enfrentar este domingo con el propósito de que el conjunto dirigido por Juan Antonio Anquela prolongue su velocidad de crucero para adentrarse en el puerto del sexteto de cabeza de la clasificación.

Ante su exequipo y en el municipal ovetense, que agradece su generosidad en el esfuerzo con y sin balón, el onubense tratará de trasladar al feudo azul el olfato que ha mostrado durante el último mes y medio a domicilio. Su oportunismo en los últimos metros desniveló los encuentros en Almendralejo y Elche, pero no envía el balón al fondo de una portería del Carlos Tartiere desde el pasado 25 de noviembre. Ese día, en el que selló el triunfo sobre el Reus tras remachar a la red un balón rechazado por el meta Badía tras su lanzamiento desde el punto de penalti, sufrió una de las pocas lesiones musculares que ha padecido a lo largo de su carrera tras un potentísimo disparo que repelió el poste.

Rotura fibrilar en el recto anterior de la pierna derecha fue el diagnóstico en el parte médico tres días más tarde. La consecuencia, un adiós competitivo prematuro a 2018 cuando los azules comenzaban a enlazar una regularidad en los resultados que han sublimado a partir del mes de enero. Seis triunfos en ocho encuentros, con un bagaje total de 22 puntos sobre 24 en disputada han reforzado la candidatura azul al 'play off'.

El paso al frente que el conjunto dirigido por Juan Antonio Anquela ha conseguido dar esta campaña a domicilio se ha visto acompañado por el blindaje del Carlos Tartiere, en el que los azules solo han concedido un gol en los últimos cuatro encuentros. Con pleno de victorias anfitrionas en 2019, el municipal ovetense ha vuelto a ser esa fortaleza inabordable para el visitante. Máximo artillero oviedista junto a Bárcenas, Joselu ha celebrado tres de sus cinco dianas fuera de casa. «Los delanteros vivimos de ello, pero hacemos también otro trabajo oscuro que mucha gente no lo ve. Mientras ganemos, no me preocupa», afirmó en una entrevista a este diario el de Cartaya, que al igual que hizo con Édgar Badía ante Reus y Elche aspira a batir al cancerbero albivermello Juan Carlos por segunda vez esta temporada. Los lucenses nunca han ganado en la capital del Principado en Segunda División y llegan al municipal ovetense con el lastre de su dinámica negativa de resultados. Con apenas un triunfo como foráneos durante toda la temporada, los gallegos llegan al hogar de quien fuera su depredador del gol, que afila sus garras para volver a cazar un gol ante la afición azul.

