Real Oviedo Joselu: «A veces echo de menos sentirme un poco más realizado a nivel ofensivo» Joselu, en un entrenamiento. / Eloy Alonso «Si hubiera sido el año que viene, el primer gol del Zaragoza con el VAR se hubiera anulado, me lo confesó el árbitro», afirma el ariete onubense IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 30 enero 2019, 14:07

Con Jimmy, Josín, Jero, Gorka Giralt, Javi Hernández y Viti como refuerzos con ficha del filial, Juan Antonio Anquela ha dirigido esta mañana en El Requexón un entrenamiento largo con una elevada carga táctica que ha completado Saúl Berjón, que se ha ejercitado junto al grupo a excepción de los partidillos finales en dimensiones reducidas. Con el propósito de hacer «borrón y cuenta nueva» de la derrota en La Romareda, como ha expresado este mediodía Joselu, el vestuario del Real Oviedo ya está mentalizando en seguir engordando este domingo (16 horas) a costa del Cádiz el balance positivo de puntos en 2019.

«Firmo de aquí a final de temporada ganar tres partidos de cuatro. Serían números del objetivo», ha indicado Joselu, que ha reconocido que los azules se fueron de Zaragoza «un poquito fastidiados» por el penalti fallado y la forma en la que llegó el primer tanto maño. «Se ve que es fuera de juego, de hecho incluso hablo después del partido con el árbitro y me dice que no se dieron cuenta, pero si hubiera sido el año que viene, con el VAR se hubiera anulado, me lo confesó él», ha indicado el delantero de Cartaya, obligado a hacer de nuevo en la capital aragonesa una labor más oscura, sin mucha presencia en el área rival.

«No tiré a puerta. Si hubiéramos ganado me hubiera ido súper contento, pero es cierto que seguramente también sea problema mío», ha expuesto autocrítico el onubense, que cree que debe «intentar hacer más desmarques, hablar con los compañeros y buscar ocasiones». «A veces echo de menos tirar a puerta y sentirme un poco más realizado a nivel ofensivo que defensivo», ha apostillado el atacante, que considera que la recuperación de Ibrahima repercutirá positivamente tanto en la competencia en el frente de ataque como en la posibilidad que le otorga a Anquela para emplear otro dibujo táctico.

«Te tienes que exigir más en el entrenamiento porque cada uno lo que quiere egoístamente es jugar. Apretar los machos, como se suele decir, y darle variantes al entrenador por si quiere utilizar otro sistema, que también nos vendría bien», ha asegurado el onubense, que ha elogiado la labor de los trabajadores del club para regresar al habitual escenario de entrenamientos tras las inundaciones sufridas en El Requexón y se ha referido a la salida de Richard Boateng al Alcorcón. «Hay que desearle la máxima suerte del mundo, se va a un rival que ahora mismo es directo y ojalá que le vaya mal al equipo», ha expresado con sinceridad el atacante andaluz, que el domingo tendrá que bregar con la rocosa zaga del Cádiz. «Sabemos que defienden muy bien, que son uno de los equipos menos goleados de la categoría y hay que estar fino. Lo que quiero es sentirme cómodo, disfrutar de ocasiones y en el Tartiere seguro que el equipo va a salir a por el partido y vamos a hacer un gran trabajo, sobre todo a nivel de ataque», ha concluido.