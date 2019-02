Real Oviedo Anquela: «El derecho a soñar es libre y nosotros podemos soñar» Eloy Alonso El técnico azul indica que «ahora se gana, estamos compitiendo los partidos y eso es lo que te da la fuerza para seguir así» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 7 febrero 2019, 14:47

Con la única novedad del regreso de Saúl Berjón para «evitar recaídas» con Viti y Omar Ramos, Juan Antonio Anquela pondrá rumbo mañana a tierras valencianas para enfrentarse el sábado (18 horas) al Elche, a su juicio «el rival que con más claridad» les «ha jugado» en el Carlos Tartiere. «Incluso mejor que el Zaragoza», ha remachado el entrenador del Real Oviedo, que ha aludido a la contundente derrota ante los maños en el municipal ovetense para apostillar que «cada partido es una historia y hay que competir».

«Siempre he dicho que he confiado en estos chicos y que podía ir con ellos al fin del mundo siempre y cuando hiciésemos las cosas que podemos hacer. Lo que podemos hacer es muy claro, competir», ha expuesto el técnico azul, que espera que el regreso de Saúl Berjón repercuta en una mejoría «en calidad», pero sin perder la esencia de juego del conjunto carbayón. «Lo que no podemos perder es nuestra identidad y nuestra manera de entender esto», ha aseverado el jienense, que ha echado la vista atrás en su trayectoria en los banquillos para argumentar su manera de encarar el último tercio de campeonato.

«50 puntos en Segunda División es la tranquilidad, pero yo no he dicho que ese sea el objetivo. Recuerdo que cuando lo conseguimos con el Alcorcón siempre era una fiesta y luego llegamos a jugar liguilla de ascenso. Cuando lo conseguimos con el Huesca fue una fiesta tremenda», ha explicado el veterano preparador andaluz, que ha recordado que alcanzar esa cifra permite el margen de sosiego para luchar por otras metas. «El derecho a soñar es libre y nosotros podemos soñar», ha profundizado el técnico azul, que ha matizado que pese a ello solo ve «de tres en tres».

Sin referirse de forma concisa al relevo del sancionado Bárcenas en el once inicial, ha asegurado que «lo único» que espera es no equivocarse y «que la persona que entre dé el nivel, que no es fácil». «No soy de muchos elogios, pero este chico se los está ganando por méritos propios», ha indicado Anquela. «Como le digo a mis futbolistas, si necesito a un zapatero, llamo a un zapatero. Si necesito a un ingeniero, llamo a un ingeniero. Y si no, a uno de esos al que le hayan dado el título como se dan ahora», ha profundizado el jienense, que respecto al momento anímico que atraviesa su equipo ha proclamado que «los resultados son los que mandan en este juego». «Ahora se gana, estamos compitiendo los partidos, y eso es lo que te da la fuerza para seguir así», ha apostillado.

Berjón por Bárcenas, único cambio

El único cambio en la expedición que mañana partirá hacia desde el Carlos Tartiere rumbo a Alicante es el regreso de Saúl Berjón para sustituir al sancionado Bárcenas. «Me gustaría tenerlo siempre, pero tendremos que hablar, decidir y ver qué le conviene al equipo», ha afirmado sobre el extremo ovetense Anquela, que ha matizado que «es complicado» que el extremo ovetense pueda disputar los noventa minutos «después de tanto tiempo fuera».

