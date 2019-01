Anquela echa de menos el talento Anquela realiza un gesto cómplice a Saúl Berjón, alejado de la competición desde noviembre. / ELOY ALONSO El Real Oviedo está acusando en los últimos partidos la ausencia de Saúl Berjón, además de la de otros jugadores como Omar Ramos e Ibrahima RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 28 enero 2019, 02:05

El pasado viernes, tras la derrota ante el Zaragoza, el entrenador del conjunto azul, Juan Antonio Anquela, dijo que a su equipo le había faltado calidad y que en lo demás estaba satisfecho. Esas palabras del técnico hacen que la mirada se ponga en el jugador de la plantilla azul llamado a marcar las diferencias en cuanto a talento ofensivo, Saúl Berjón, con el que el técnico no ha podido contar en las nueve últimas jornadas, por los problemas físicos que sufre desde el encuentro ante el Sporting, cuando se tuvo que retirar al descanso.

Pocas veces Anquela fue tan claro como el pasado viernes en la sala de prensa de La Romareda, cuando aseguró que «lo que falta son cosas que igual no tenemos, calidad en los últimos metros y ver el último pase con acierto». El entrenador azul incluso fue más explícito al afirmar que «nos faltaba como siempre el último pase y esa clarividencia que igual no tenemos».

El juego de ataque del conjunto ovetense gira en desde la pasada campaña entorno a Saúl Berjón, que es el jugador que está llamado a marcar las diferencias en los últimos metros y el encargado de dar el último pase, además de ser el responsable de las acciones a balón parado del equipo.

Sin embargo, en lo que va de temporada el ovetense está sufriendo un calvario de lesiones. Se perdió el partido ante el Deportivo por un problema muscular y quiso estar en el encuentro ante el Sporting, lo que a la postre hizo que su lesión muscular se agravara y se perdiera las siguientes jornadas. Cuando parecía que estaba en condiciones de volver, tras el parón de navidad, el extremo sufrió una tendinitis en la semana previa al duelo contra el Numancia que hizo que a estas alturas de la competición el futbolista lleve nueve jornadas sin poder estar a disposición del entrenador.

En lo que va de temporada Anquela solo ha podido contar con Saúl Berjón en trece jornadas, todas las que estuvo disponible, y siempre como titular. Saúl Berjón ha completado ocho encuentros y suma 1.070 minutos, lo que supone menos de la mitad de los que van de temporada.

No obstante, la de Saúl Berjón no es la única ausencia que repercute en la calidad del equipo en ataque, ya que tampoco el técnico tampoco tiene a sus órdenes ahora al tinerfeño Omar Ramos. El extremo llegó para suplir la marcha de Aarón Ñíguez en el mes de diciembre y no ha podido más que tener una presencia testimonial.

Tras disputar unos minutos en los dos partidos precedentes, el canario iba a ser titular en el encuentro ante el Málaga, pero se lesionó en el calentamiento, por lo que dejó su sitio a Viti. Luego pudo reaparecer en los minutos finales ante el Numancia. Cuando parecía que estaba completamente recuperado, fue titular ante el Tenerife, pero solo se mantuvo en el campo media hora y desde entonces permanece en el dique seco a la espera de su recuperación.

Tampoco tiene el técnico al delantero Ibrahima. El senegalés estaba en su mejor momento y no pudo participar en las últimas cinco jornadas, lo que merma el potencial ofensivo del equipo.

Todas esas circunstancias han hecho que Bárcenas se convirtiera en la referencia del ataque azul, el jugador encargado ahora de desequilibrar en el aspecto ofensivo. El panameño está dando un buen nivel, pero no suficiente para que el equipo resuelva encuentros como el del pasado viernes ante el Zaragoza.

A la espera de que vuelvan Saúl Berjón, Omar Ramos e Ibrahima, el técnico se mostró esperanzado el viernes en que vuelvan pronto y con su incorporación el equipo gane a la hora de definir. Eso sí, dejó claro que cuando la vuelta de esos jugadores se produzca espera que los azules no bajen «en la intensidad y forma de afrontar cada partido».

