Juan Antonio Anquela sigue agarrado a su discurso sobre la necesidad que el equipo tiene de competir al máximo en cada encuentro para lograr una victoria y volvió a anteponer la actitud al sistema. El técnico del Real Oviedo, que dejó entrever que la alineación puede ser la misma de la pasada jornada, alertó sobre las dificultades que va a presentar el Nástic pese a su mala clasificación y apuntó a la importancia que tendría encadenar otro buen resultado.

El equipo azul está teniendo altibajos en su juego a lo largo de la temporada, combinando buenas y malas sensaciones en los partidos, incluso dentro de uno mismo. Por ello, el técnico fijó ayer su principal preocupación en «enlazar varios resultados positivos», algo que considera que «no es fácil» debido a la gran igualdad de la categoría.

El técnico jienense tiene claro que lograr una serie de buenos resultados «es la regularidad» que buscan. No obstante, recordó que «cada partido está en un segundo, en un despiste o en una historia».

Por ello, insiste como hace desde su llegada al banquillo oviedista, en que solo hay una receta para lograrlo. «La palabra mágica es competir y saber qué se quiere desde el minuto uno hasta que se acaba y pelear», sentenció el técnico. Lo que quiso dejar claro es que en el concepto de competir hay algo que es clave, «jugar bien al fútbol». Explicó en este sentido que «dentro de competir un apartado grande es jugar bien, porque si no es imposible», manifestó.

Ese es el objetivo principal con el que el equipo viaja a Tarragona para enfrentarse a un colista que estrenará entrenador y por eso Anquela insiste en que «intentaremos hacer las cosas bien y a ver si tenemos la suerte de enlazar dos partidos seguidos puntuando». «Sería muy importante», apostilló.

El entrenador del conjunto azul no quiere centrar el debate en el sistema que empleará el equipo, ni en los jugadores que salgan en la formación inicial. Para ello, recordó que «en una parte contra Osasuna jugamos con tres centrales y en otra con cuatro, que fue cuando dimos la vuelta al marcador». Apoyó su argumentación en que no es algo nuevo para el equipo, ya que hay otros precedentes de la campaña actual y la anterior. «El año pasado contra el Almería que empezamos perdiendo y le dimos la vuelta», explicó el andaluz, por lo que su conclusión, una vez más, es que «esto no es cuestión de números o de posicionamiento, es cuestión de actitud, nada más».

El pasado sábado en el Carlos Tartiere el equipo ganó su primer encuentro teniendo más posesión que el rival. Sin embargo, tampoco a esto le quiere dar Anquela mayor trascendencia. «Cuando ganamos todo me parece correcto, en eso no entro, entro en lo que puedo valorar, en que el equipo compitió bien y en la segunda parte fuimos justos vencedores», afirmó.

Otro de los caballos de batalla del técnico es mantener la tranquilidad y ser conscientes de que están en una carrera de fondo, en la que cada jornada las percepciones que se pueden tener son diferentes. «La semana pasada era otra historia y yo, pase lo que pase, no voy a cambiar ni una coma de mi discurso», indicó el técnico. Además, recordó, como hace en casi todas las ruedas de prensa que «a nosotros nos cuesta ganar un partido muchísimo. Esto es muy difícil, si no estamos al cien por cien no le ganamos ni al juvenil». «Es muy difícil, a cualquiera le cuesta ganar un partido y a nosotros como a todos», agregó. Por todo lo anterior, el técnico ironizó diciendo que «la liga en Segunda División es preciosa, pero para los de fuera, para los de dentro es un martirio cada domingo».

Una faceta en la que el técnico percibe que están teniendo problemas es en la finalización. El máximo goleador del equipo hasta ahora es Saúl Berjón, con tres goles, mientras que los delanteros no están teniendo tanto acierto. En este aspecto, el jienense afirma que el hecho de que «esté Saúl con tres goles no me preocupa, me da alegría, los otros ya los harán. Hacer gol en Segunda cuesta. Estaría más preocupado si no tenemos opciones, pero las tenemos», expresó antes de indicar que para que eso se produzca lo que pide es ser «capaces de serenarnos en los metros finales y en el remate».

Aunque no confirmó la alineación ni el sistema que empleará en Tarragona, Anquela parece que repetirá. «Creo que serán los mismos del otro día, pero no se lo he dicho a ellos. Aquí no se engaña a nadie y a ver si somos capaces de hacer las cosas bien y ganar», señaló.

En lo que no escatimó el entrenador fue en elogios para Enrique Martín, que debutará en el banquillo mañana. «La gente mira la clasificación, pero cuidadito con el Nástic. A Martín le sobran dos días no para hacer un equipo, para hacer tres. Serán un equipo serio, armado y que sabe lo que tiene que hacer», auguró.

Esta semana, tras los incidentes del final del encuentro ante Osasuna, se señaló a Christian Fernández, un futbolista sobre el que el técnico fue claro. «Defiendo a todos mis futbolistas. Siempre dicen que a Christian ya lo conocemos, pero no voy a entrar ahí. ¿A los mentirosos no los conocemos? A los que se tiran, a los que provocan y están todo el rato engañando», afirmó. A Anquela le molesta que surjan tantas críticas hacia su futbolista. «Christian es como es, aunque yo quiero que esté más sereno, pero su sangre es así. Es muy buena persona y cuando juega al fútbol es otra historia, compite», indicó antes de insistir en que quiere que «se serene». «Eso sería mejor para todos», concluyó.

