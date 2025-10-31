El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Miguel Narváez, Pablo Agudín, Enzo Pérez y Marco Esteban. ÁLEX PIÑA

Muchas ausencias en el regreso al trabajo del Oviedo

El juvenil Enzo Pérez se unió a Miguel Narváez, Pablo Agudín y Marco Esteban como representantes del filal en el ensayo del jueves

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:06

Comenta

La vuelta al trabajo del Real Oviedo estuvo marcada por las ausencias de varios jugadores y no todos parece que vayan a llegar al ... partido del lunes ante Osasuna. Santi Cazorla sigue sin pisar el césped y su participación es prácticamente imposible. Ovie Ejaria, que tuvo que pedir el cambio en Montilivi, tampoco saltó al césped junto a los compañeros y habrá que esperar su evolución para saber si llega a tiempo. Además, Lucas Ahijado, Eric Bailly, Dani Calvo, Santiago Colombatto y Luka Ilic se quedaron en el vestuario, pero sus casos apuntan más a la precaución que a problemas concretos. Kwasi Sibo empezó la sesión con el grupo, pero se retiró después del calentamiento y los primeros ejercicios con el balón, pero también estará disponible. Los jugadores que se quedaron en Oviedo por descanso –David Carmo, Nacho Vidal y Salomón Rondón– se entrenaron sin problemas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  4. 4

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  7. 7

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  8. 8 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  9. 9 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  10. 10 Atropellan a una niña en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muchas ausencias en el regreso al trabajo del Oviedo

Muchas ausencias en el regreso al trabajo del Oviedo