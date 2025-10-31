Muchas ausencias en el regreso al trabajo del Oviedo

La vuelta al trabajo del Real Oviedo estuvo marcada por las ausencias de varios jugadores y no todos parece que vayan a llegar al ... partido del lunes ante Osasuna. Santi Cazorla sigue sin pisar el césped y su participación es prácticamente imposible. Ovie Ejaria, que tuvo que pedir el cambio en Montilivi, tampoco saltó al césped junto a los compañeros y habrá que esperar su evolución para saber si llega a tiempo. Además, Lucas Ahijado, Eric Bailly, Dani Calvo, Santiago Colombatto y Luka Ilic se quedaron en el vestuario, pero sus casos apuntan más a la precaución que a problemas concretos. Kwasi Sibo empezó la sesión con el grupo, pero se retiró después del calentamiento y los primeros ejercicios con el balón, pero también estará disponible. Los jugadores que se quedaron en Oviedo por descanso –David Carmo, Nacho Vidal y Salomón Rondón– se entrenaron sin problemas.

Una de las novedades en el trabajo del primer equipo fue el juvenil Enzo Pérez. Luis Carrión le llamó a filas junto a Miguel Narváez, Marco Esteban y Pablo Agudín y completó la sesión. Los jóvenes valores de la cantera son los únicos motivos de ilusión en unos días complejos para el oviedismo. Agudín demostró en Ourense que puede hacerse un hueco en los planes del primer equipo, pese a estar en su último año de juvenil. Enzo es un año más joven, pero su rendimiento en el Vetusta le ha hecho convertirse en una pieza clave del filial y ahora quiere empezar a asomarse con los mayores. Aunque la situación deportiva no sea buena, los canteranos intentarán aportar su ilusión para cambiar las cosas y que el equipo pueda mejorar.

Al equipo aún le quedan tres sesiones de trabajo antes de medirse a Osasuna y Carrión deberá analizar lo que es mejor para intentar sumar un triunfo que se antoja vital para reconducir la marcha en la Liga y hacer bueno el empate de Girona. El equipo trabaja hoy desde las 10.30.