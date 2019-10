Real Oviedo | Llega la hora de lucir la mejoría en casa

El Real Oviedo debe confirmar su recuperación y aprobar la asignatura pendiente que supone ganar en el Carlos Tartiere. Si bien en las últimas jornadas ha comenzado a salir del pozo, ahora quiere seguir su camino hacia la zona templada de la clasificación. El escollo que tendrán los de Rozada es de altura: el Girona. El equipo con más presupuesto para la plantilla de la categoría, al frente del que llega el exportero oviedista Juan Carlos Unzué, que está cuestionado tras el irregular inicio de temporada.

En lo deportivo, el técnico azul, Javi Rozada, tiene la buena noticia de que recupera al goleador Ortuño, que podrá así competir con el uruguayo Stuani, que en las filas del conjunto gerundenses lleva los mismos tantos que él. El goleador azul ocupará la plaza de Joselu, que esta semana hizo pública su decepción por como le va la temporada. Además, todo apunta a que la otra novedad en el once será la presencia en el lateral derecho de Juanjo Nieto.

En la convocatoria repite el delantero del filial Obeng y no están en la misma, por decisión técnica, Lucas, Diegui Johannesson, Jimmy e Ibrahima, además del lesionado Arribas.

La semana para los azules fue probablemente la más tranquila de lo que va de temporada. Por un lado, la victoria en Albacete, que permitió al equipo salir de la cola de la tabla e incluso de las posiciones de descenso, ha sido balsámica. Por otro, las aguas se fueron calmando en lo extradeportivo, después de la salida de Joaquín del Olmo en la semana anterior. El trabajo de Federico González para «poner orden», se desarrolla con la máxima discrección y no parece que vaya a haber movimientos inminentes. Está el ingeniero químico recogiendo datos sobre la realidad del club y participando en el día a día de la gestión.

Aunque lo que sacó al equipo de la cola son los tres puntos, en el ánimo del equipo y del entorno también pesa la buena imagen del equipo. Aspectos como que fue capaz de remontar un resultado adverso, o de marcar en el minuto 88, también refuerzan la moral de la tropa carbayona.

La reacción del equipo en las últimas jornadas llevará al técnico a afrontar el encuentro de esta tarde con menos cambios de los habituales. Aunque Javi Rozada es partidario, en ocasiones, de hacer cambios en función de las circunstancias del partido, para esta tarde no se prevén más que la vuelta de Ortuño y la titularidad de Nieto.

Ortuño no jugó en Albacete por la 'cláusula del miedo' y volverá al once para ocupar la plaza de Joselu, que esta semana fue protagonista al hacer pública una carta en la que se disculpaba por su mal estado de forma y prometía dar lo mejor de sí mismo. El técnico lo respaldó públicamente el viernes y reiteró la confianza que tiene en él. El onubense se quedará de inicio en el banquillo, pero tendrá su oportunidad.

La otra novedad será la irrupción de Nieto en el once, la primera vez con Rozada en el banquillo. El lateral derecho salió en el descanso del partido ante el Albacete y fue pieza clave para la reacción del equipo. Rozada dejó fuera de la convocatoria a los otros dos laterales, Lucas y Diegui, ya que en caso de necesidad volverá a contar con Sangalli.

Las pocas dudas que hay en el once están en el centro del campo, donde el técnico suele variar el acompañante de Tejera. El que más veces forma pareja con el catalán es Lolo, pero también podría tener su oportinidad Edu Cortina, ya que la otra alternativa sería Jimmy, pero está fuera de la convocatoria. El que seguro que repetirá en el once es Borja Sánchez, que tras su buen papel en el Carlos Belmonte, volverá a ocupar la mediapunta por detrás de Ortuño.