Real Oviedo | «Llegamos muy bien, estoy contento»

En las horas previas al estreno liguero del Real Oviedo, el entrenador, Sergio Egea, aseguró que el equipo llega bien al partido de mañana, aunque reconoce que todavía se puede mejorar. Además, el técnico descartó que el duelo de mañana tenga un condicionante especial por ser Anquela el entrenador del Deportivo y tuvo palabras de elogio para su antecesor.

El técnico argentino también se mostró partidario del VAR, que esta campaña se estrenará en Segunda, e insiste en tener el máximo respeto al rival. «Al Deportivo igual que a todos los equipos a los que nos enfrentemos», subrayó.

Ante el inicio de la competición, Sergio Egea asegura que él es «optimista» y reiteró en lo que viene diciendo desde su llegada al club: «Estoy muy feliz en Oviedo y tengo un gran plantel». Además, explicó que él a lo que se dedica es a trabajar en su parcela, «todo lo demás lo tenemos, conformamos una familia muy linda y eso me hace bien, soy de armonía, muy positivo y de sumar».

Respecto a cómo encara el equipo la primera jornada de Liga indicó que «llegamos bien, aunque siempre es mejorable todo». A este respecto, cree que «a medida que pase la temporada agarraremos más ritmo, más fútbol y las piernas no estarán tan cansadas».

En cualquier caso insistió en que está «contento», lo que justifica señalando que «los chicos forman un grupo competitivo» y que eso permitirá que «en todos los partidos se va a ver un buen Oviedo, de mucha entrega y calidad», algo que confía sirva para que lleguen los buenos resultados a lo largo de la temporada.

La primera piedra de toque para el conjunto azul será uno de los rivales que parten como favoritos para estar en la lucha por la zona alta de la clasificación, en el que además está el anterior técnico de los oviedistas. Egea no le da trascendencia al hecho de que ese sea el primer rival «me da igual enfrentarme al Deportivo ahora o más tarde».

Además, en cuanto al técnico rival, destacó que «con Anquela no hay nada, es un gran profesional y un tipo muy recto». En ese aspecto quiso desmarcarse de personalismos «no juega Egea contra Anquela, juegan Deportivo y Real Oviedo, dos grandes instituciones». Para el técnico argentino lo importante está dentro del campo: «Este es un juego de jugadores, el que mejor se comporte de los dos equipos se llevará el partido».

Al igual que hiciera en su anterior etapa en el club, el técnico dejó claro que se preocupa más en los suyos «me fijo poco en los rivales. El Deportivo, por su parte, confirmó ayer la contratación de Samuele Longo, que llega como cedido por el Inter hasta final de temporada.

En cualquier caso, lo que no quiere es que eso suene a hacer de menos al contrario, algo que avanza no hará nunca. «En Segunda no hay rival sencillo, si pensamos eso no estaremos haciendo lo correcto. Hay que respetar a todos los equipos y así podremos competir, si nos relajamos nos pasará factura», dijo.

En cuanto a la forma de jugar mañana del equipo, el técnico no oculta que la lesión de Joselu o el hecho de que Bárcenas se incorporara tarde a los entrenamientos hace que tenga que hacer alguna modificación en su plan inicial para esta temporada de jugar con dos delanteros: «Eso nos hizo buscar un sistema donde compitamos de la mejor manera con los jugadores que tenemos».

Una de las opciones que tiene para el centro del campo, con la que ensayó en los últimos partidos, es la presencia de Edu Cortina en el centro del campo. El técnico elogió al canterano «sigo diciendo que los chicos del filial están preparados para jugar en cualquier momento y hay que meterlos en la cancha». «Son asturianos y de Oviedo, se han formado acá, tienen buen pie y se están haciendo grandes profesionales».

También elogió al jugador del filial Riki, que podría entrar en la convocatoria: «Es un gran jugador, pero debemos ir con paciencia con los chicos del Vetusta, la formación lleva un tiempo, tiene mucho fútbol».

En cuanto a una de las novedades de esta temporada, el VAR, el técnico aseguró que se trata de «un adelanto. Es positivo. Antes había muchos errores que ahora no habrá. Aporta cosas y se irá mejorando y es una herramienta importante en el fútbol». No obstante, reconoce que «se ha quitado un poco la polémica» y con ello también «un poco el debate que había antes en las cafeterías».

Finalmente, fue preguntado por el Sporting y si se fija mucho en la plantilla que hizo, a lo que respondió que «en absoluto». «Nosotros hicimos un gran plantel y subimos siete u ocho futbolistas de la base, eso tiene un mérito impresionante», destacó antes de volver a insistir en que «no nos fijamos en el rival, lo respetamos, porque es asturiano, pero nos fijamos en el Real Oviedo, que ha hecho las cosas muy bien».