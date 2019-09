Real Oviedo | «Me llevé todo el cariño de la afición»

Si la Real Academia Española de la lengua recogiera el término 'Linarismo' no haría falta explicar por qué la figura de Miguel Linares Cólera (Zaragoza, 1982) es parte fundamental de la historia reciente del Real Oviedo. Tras ese nombre hay 139 partidos y 55 goles repartidos en cuatro temporadas. Pero para el maño y su familia su etapa como futbolista del Real Oviedo fue mucho más que números. El delantero, ahora en las filas de un Real Zaragoza que visita el domingo el Tartiere, sueña con entrar en la convocatoria para volver a un escenario de donde se llevó 'lo más importante y difícil del fútbol': el cariño de la afición. Nunca quiso irse, pero, desde que tuvo que hacerlo, sigue peleando minutos y goles para su equipo con un ojo puesto en la ciudad en la que sus tantos le valieron al Oviedo un ascenso a Segunda División.

-¿Qué significa el Real Oviedo en la carrera de Miguel Linares?

-Para mí el paso por el Oviedo es mucho más que los números que deja. Mi familia y yo vivimos 4 años muy bonitos en los que las cosas salieron más o menos bien, con un necesario ascenso para un club tan importante: el de la vuelta al fútbol profesional. A eso súmale el cariño de la afición, que lo voy a llevar siempre en el corazón. Guardo amigos que hasta han ido ya a Zaragoza. El fútbol te da la oportunidad de vivir momentos únicos que otros trabajos o deportes no, y además te regala personas que siempre estarán ahí.

-Hay veces que no se valora a una figura hasta que no se va, pero en su caso no fue así...

-Desde luego que no, noté desde el primer día el cariño de la gente y las cosas me salieron muy bien porque con ese apoyo es mucho más fácil trabajar. Pude vivir grandes momentos de fútbol en el Tartiere gracias a eso.

-¿Qué fue lo más emocionante de despedirse de un lugar como este?

-Siempre podré decir que el último balón que toqué con la camiseta del Real Oviedo acabó con el balón dentro de la portería. Para mí fue una tarde muy bonita porque ganamos 2-1 con un gol mío, pero sobre todo porque fallé un penalti antes de eso y tras errar el estadio coreó mi nombre. Ves que tienes a la gente contigo, y, aunque siempre quise pensar que ese no sería mi último partido porque tenía la esperanza de seguir, acabar así fue muy bonito.

-¿Se hizo muy extraño volver como rival ante una afición a la que has sentido tan de cerca?

-Es que mi vuelta con el Reus al Tartiere es otro momento que no voy a olvidar nunca, porque que te ovacione ese estadio como rival es algo muy especial, más incluso que cuando eres local. Fue espectacular, por eso volver siempre será especial.

-¿Cuáles son los mejores momentos de Linares en Oviedo?

-El mejor momento fue el ascenso, ese logro se lleva el protagonismo, pero la ovación del estadio en mi despedida o las batallas en Segunda B también lo son. Tuve la suerte de hacer tres tripletes seguidos y recibir ese mismo calor en el Tartiere por ello.

-¿Y el más complicado?

-Sin duda el peor fue la primera marcha de Egea. Me pilló por el medio y siempre lo dije, no tuve nada que ver. Estuvimos un tiempo que parecía que habíamos sido varios jugadores los culpables, aunque luetodo volvió a su sitio. Es el único momento en el que lo pasé mal por verme en medio de la polémica sin venir a cuento. Luego todo se solucionó.

-¿Eres consciente de la cantidad de niños que aún llevan tu muñequera?

-Todavía no he tenido la suerte de poder hacer algo así en Zaragoza, y me emociono recordándolo. Lo hablé con algún compañero que me recordaba el 'Linarismo'. Fueron años en los que lo pasamos muy bien y salieron las cosas. Lo más difícil e importante en el fútbol es llevarte el cariño de la gente y tengo la suerte de poder decir que de Oviedo me lo llevé.

-¿Cómo lleva ver al Oviedo colista en este arranque liguero?

-Se lleva sufriendo, porque no te gusta ver a un equipo al que quieres tanto ahí abajo y sin que salgan las cosas, pero quedan 35 jornadas, tienen plantilla, cuerpo técnico y una afición detrás con la que lo van a resolver seguro.

-¿De qué manera se viven estas rachas en un vestuario?

-El año pasado en Zaragoza pasamos momentos complicados, solo se superan estando únidos y mirando el bien común, que es el del club. No tengo ninguna duda de que en Oviedo va a ser así.

-¿Es tan complicado recuperar la confianza cuando se pierde?

-Lo es, pero a la vez es muy sencillo. En un mismo partido, si la pelota va fuera hay dudas, y si va dentro, comienzas a creer en el trabajo y lo que era negro se torna blanco. Es cuestión de muy poco, hay que creer en el trabajo y no dudar.

-¿Da rabia ahora no haber logrado el ascenso el primer año en Segunda?

-Los tres años que estuve en Segunda hicimos muy buenas temporadas y siempre nos quedamos a las puertas. Fue más sangrante ese año porque nos caímos de 'play off' tras estar casi toda la temporada en él. Da rabia pero, por otro lado, responde a que esta categoría no entiende de nombres: o peleas hasta el final cada partido o lo vas a pasar mal, sea cual sea el objetivo marcado.

-¿La experiencia ayuda a tener paciencia en busca de esos minutos?

-Es que cuando las cosas le salen tan bien al equipo es difícil poder entrar, yo entreno con la idea de estar listo para cuando me necesiten. El equipo está consiguiendo muy buenos resultados y si no juegas tienes que ayudar en lo que puedas.

-El Zaragoza llega tercero, con cuatro victorias en seis jornadas... ¿cree que va a notarse esa diferencia en el césped?

-No, no creo. Las rachas una vez empiezan los partidos hay que olvidarlas porque en esta categoría no se gana solo por tener más puntos que tu rival. Vamos esperanzados con poder lograr un buen resultado, pero para sacar algo en positivo el domingo sabemos que tendremos que sufrir. Conociendo el Carlos Tartiere sé que va a ser un partido vital para el Oviedo y para nosotros también.