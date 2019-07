Lolo: «Me encantaría jugar muchos años en el Oviedo» El centrocampista afirmó que en su cabeza solo está jugar en la capital asturiana y no vería con malos ojos renovar MARÍA SUÁREZ Martes, 23 julio 2019, 12:40

El mediocampista del Real Oviedo, Lolo González, habló claro sobre su intención de quedarse en el club azul, única posibilidad que tiene en mente. El gaditano espera aprovechar su salto al fútbol profesional en la capital asturiana y aprovechó su primera rueda de prensa como jugador de la primera plantilla para aclarar que no se plantea salir en busca de minutos.

«Tanto el club como yo queremos que esté aquí, y yo estoy contento, tengo contrato y quiero quedarme en el Oviedo. La idea fue venir aquí el primer al filial y el segundo si me daban la oportunidad en el primer equipo, aprovecharla. Estaría encantado de poder seguir aquí muchos años», comentó el futbolista.

El centrocampista explicó también qué le pide el técnico, Sergio Egea, que ya le usa habitualmente como pareja en el medio con el titular indiscutible de la plantilla, Sergio Tejera. «Al míster le gusta que juegue de contención en el doble pivote, y también que intente llegar al área, que dice que se me da bien. Estos dos últimos años se me ha dado bien marcar, me siento cómodo en área contraria también», analizó el andaluz.

Lolo, de 27 años, comentó que espera recoger este año los frutos de una temporada, la pasada, que fue buena tanto en lo personal como en lo deportivo. «Tenía ganas de dar ese salto al fútbol profesional, lo di más tarde que la mayoría pero bien, porque el Extremadura salvó la categoría, que era el objetivo. Yo estoy agradecido al Oviedo, hay muchos jugadores buscando ese salto en Segunda B y solo necesitan que confíen en ellos», concluyó el pivote.

Los carbayones se entrenaron en la sesión matutina del martes con las mismas ausencias que el lunes -Ugarte y Cortina-. Por la tarde (18:00 horas), volverán a ejercitarse antes de la única jornada de entrenamiento único, la del miércoles.