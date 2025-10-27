Luis Carrión los quiere a todos «enchufados» en su Real Oviedo

En la primera alineación del técnico Luis Carrión hubo tres cambios. En la segunda, cuatro. El titular del banquillo del Real Oviedo ha ... utilizado hasta ahora en los onces iniciales a quince jugadores diferentes. La explicación que da es que quiere tener a todos los componentes de la plantilla enchufados y con la sensación de que en cualquier momento pueden ser titulares.

Uno de los motivos de la salida de Paunovic del conjunto ovetense, aunque no ha trascendido oficialmente, sí parece que ha podido estar en la gestión del vestuario. El técnico serbio había apostado por un grupo de jugadores y no parecía dispuesto a dar oportunidades a otros.

Luis Carrión, ahora, llega con un estilo diferente que pasa por dar oportunidades a todos los componentes de la plantilla. La idea es que todos se sientan importantes y crean que en cualquier momento puede tener la oportunidad de entrar en el equipo. El pasado sábado, tras el empate ante el Girona, el entrenador, al ser preguntado en la rueda de prensa por las sustituciones y los cambios en el once titular, afirmó que «tenemos que mejorar e igualar el equipo, no quiero que haya 11 titulares y 14 suplentes».

La plantilla azul esta temporada es especialmente amplia, ya que cuenta con 25 futbolistas. De todos ellos, solo el portero Moldovan y Brandon Domingues no han tenido minutos hasta ahora. Además, se han estrenado los jugadores del filial Marco Esteban y Omar Falah.

Desde la llegada al banquillo de Luis Carrión, son cinco los jugadores que no han dispuesto de ni un solo minuto. Además de Moldovan y Brandon, tampoco han participado Lucas, Dani Calvo y Oier Luego. En las convocatorias de Carrión no ha entrado ningún jugador del filial, ya que Pablo Agudín viajó a Gerona, pero finalmente fue el descarte del técnico catalán.

La idea de Luis Carrión es tratar de que todos los componentes de la plantilla tengan la sensación de que pueden tener su oportunidad de jugar en cualquier momento. Con ello pretende mejorar el ánimo de los futbolistas que tienen menos minutos, También eso puede servir para mejorar la intensidad de los entrenamientos y que el ritmo de los mismo mejore.

El entrenador catalán trata de que todos los jugadores sientan que pueden ser titulares en cualquier momento

Otro de los mensajes que ha mandado el nuevo técnico del conjunto azul es el de la importancia de los jugadores que salgan desde el banquillo. Lo dice en cada oportunidad que ha tenido y manda un mensaje a los futbolista cuando afirma que puede ser más importante un suplente en media hora que uno que salga desde el banquillo.

Ahora llega la Copa del Rey, en la que probablemente el técnico aproveche para dar oportunidades a los menos habituales y también contar con algún jugador del filial.