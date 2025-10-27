El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los jugadores del Real Oviedo celebran el gol de Rondón ante el Girona. LOF

Luis Carrión los quiere a todos «enchufados» en su Real Oviedo

El técnico del Real Oviedo ya ha utilizado a quince jugadores diferentes en las alineaciones y solo cinco no han jugado

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:17

Comenta

En la primera alineación del técnico Luis Carrión hubo tres cambios. En la segunda, cuatro. El titular del banquillo del Real Oviedo ha ... utilizado hasta ahora en los onces iniciales a quince jugadores diferentes. La explicación que da es que quiere tener a todos los componentes de la plantilla enchufados y con la sensación de que en cualquier momento pueden ser titulares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios
  7. 7

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  8. 8 La resaca más feliz de Valdesoto
  9. 9 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  10. 10

    Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luis Carrión los quiere a todos «enchufados» en su Real Oviedo

Luis Carrión los quiere a todos «enchufados» en su Real Oviedo