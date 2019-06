Real Oviedo Mismos convocados para la visita del Rayo Majadahonda ELOY ALONSO Los azules se entrenaron hoy por última vez y se concentrarán el martes a las 12:30 horas MARÍA SUÁREZ Lunes, 3 junio 2019, 13:20

El técnico carbayón Sergio Egea repite la convocatoria anunciada el pasado sábado y se llevará al Tartiere a los mismos 18 futbolistas con los que contaba entonces para tratar de derrotar al Rayo Majadahonda. El partido ante el conjunto madrileño, aplazado por la muerte del fútbolista José Antonio Reyes, se disputará el martes (21:00 horas) y eso obligó al club ovetense a programar dos sesiones más de entrenamiento.

La primera fue el lunes a puerta abierta, y la segunda tuvo lugar hoy a puerta cerrada para pulir aspectos tácticos de última hora para un partido que iba a disputarse el pasado domingo. En la parte inicial de la sesión, abierta a la prensa, se pudo ver a los convocados y a los descartes por decisión técnica, realizar ejercicios de agilidad y varios rondos. Tras ello, el cuerpo técnico continuó trabajando la preparación del partido a puerta cerrada.

Entre dichos descartes por decisión técnica estaban los jugadores del filial Josín, Edu Cortina y Borja Sánchez, y Toché y Bárcenas. El cambio respecto al sábado es que el panameño ya ni siquiera se encuentra en la dinámica del club después de que este le liberase para ir con su selección a disputar la Copa Oro. Por lesión no están en esa lista Javi Muñoz, Forlín y Champagne, última baja y que abre las puertas del once de nuevo a Alfonso Herrero.

Los azules se concentrarán el mismo partes a las 12:30 en el Hotel Ayre, donde comerán y descansarán hasta la salida rumbo al Tartiere. El del Rayo Majadahonda será el último encuentro como locales esta temporada por lo que la entrada, con el nuevo horario (21:00 hora), será una incógnita hasta el momento del encuentro.