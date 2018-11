«El primer tiempo fue de manual, excelente, con claras ocasiones» Champagne, en el centro, saluda a sus compañeros tras el partido. Champagne, que ayer debutó como titular en Liga, lamentó que «el fútbol no sabe de merecimientos» R. J. G. OVIEDO. Lunes, 5 noviembre 2018, 02:39

El portero Nereo Champagne se estrenó ayer como titular en Liga. Reconoció que su alegría no fue completa por el resultado y destacó el juego del equipo azul en la primera mitad. «El primer tiempo del equipo fue de manual, excelente, con ocasiones claras de gol» dijo el meta sobre el partido y reconoció que «el segundo nos costó en los primeros momentos». No obstante, insistió en que para él, el equipo «hizo todo el desgaste para ganar, con situaciones claras. Lo intentamos con fútbol, huevos y coraje», pero reconoció que «el fútbol no sabe de merecimientos. Puede pasar que en la única que te llegan, conviertan. Hay que seguir y estar preparado», y apeló a analizar el partido en frío y «ver el lado positivo, que es mucho y hay muchas cosas buenas».

En cuanto a su debut, Champagne comentó que «en lo personal, bien. El hecho de no jugar desde hace mucho te juega un poco en contra, pero estoy contento y tranquilo con lo que hice» y aseguró que trató de «aportar mi granito de arena, pero con la bronca lógica de no ganar en casa».