«No me gusta cambiar tanto el sistema»

En la presente temporada Anquela ha utilizado varios sistemas de juego en busca del mejor rendimiento posible del equipo. Sin embargo, es una circunstancia que el entrenador reconoce que no le gusta. El técnico fue claro ayer al referirse a los cambios del dibujo del equipo los cuales atribuyó a la necesidad de adaptarse a la disponibilidad de jugadores que tiene.

En vísperas de enfrentarse al Mallorca, con un nuevo sistema de juego, el jienense reconoció que nunca había cambiado tanto en ninguno de los equipos que entrenó. «En el Huesca cambiábamos cuando había que arriesgar, lo demás no cambiábamos nunca, pero jugábamos en función de lo que teníamos», explicó el técnico, que reconoce que efectuar tantas modificaciones no es de su agrado. «No me gusta eso, porque da la sensación de que pegamos bandazos», indica el preparador que, no obstante, dice que no se cierra en banda y si lo tiene que hacer «lo hacemos porque no soy cuadriculado».

Anquela no ocultó sus preferencias por el 4-2-3-1 que utilizó tanto en sus respectivas etapas en el Huesca y el Alcorcón, contando con un segunda punta labor que, en el caso del conjunto oscense, realizaba Samu Sáiz. Insiste en que cuando no dispone de jugadores para ese dibujo lo que toca es «adaptarse a aquello que es mejor para el equipo; unas veces acierto y otras no».

En esa misma línea, el técnico del conjunto carbayón explicó que a él lo que le gustaría es «jugar siempre de una misma forma, pero hay cosas y las lesiones no nos lo han permitido. No hemos recalcado ese tema pero ha habido lesiones muy importantes y en demarcaciones donde ha caído mucha gente».

Tiene claro, además, que en determinadas circunstancias poder cambiar la disposición de los jugadores en el campo puede resultar positivo para los intereses del colectivos: «El dibujo táctico lo empleamos según nos interese, durante los partidos hemos cambiado y unas veces sale bien y otras sale mal».

Anquela siempre mantiene que lo que funciona no se toca, pero esta temporada el equipo no ha sido capaz todavía de lograr dos triunfos consecutivos, lo que propicia que se busquen soluciones. «El cambio de dibujo, es a razón de los cambios que hacemos y la gente que tenemos», profundizó. Al mismo tiempo, tiene claro que lo importante son los resultados: «Ya no queremos dos victorias, queremos sumar, creo que el otro día el fútbol fue injusto con nosotros». En este sentido, deslizó su descontento con algunas decisiones arbitrales y aprovechó para recordar que hubo decisiones arbitrales que les perjudicaron: «No nos quejamos de decisiones que hay muy graves, yo veo en otros sitios que esta todo el mundo llorando y nosotros no nos quejamos».

Tras la derrota del pasado domingo en Tarragona en el último minuto, el técnico insiste en la necesidad de lograr una victoria el domingo. «Lo único que tenemos es eso, ganas de intentar hacerlo bien y dar una alegría a todo el mundo. Lo del otro día fue demasiado cruel para el rendimiento que dio el equipo», dijo el entrenador. No obstante, evitó dramatizar y señaló que «el fútbol hay que tomarlo como viene y ver si somos capaces de competir ante el Mallorca».

Uno de los principales problemas que está teniendo el equipo esta temporada son las acciones a balón parado, que están costándole goles y puntos. Anquela ya dijo en anteriores ocasiones que es un aspecto que se trabaja y al que se le da importancia: «Estamos intentando que las cosas se hagan por convencimiento y los primeros que han de estarlo son ellos». No obstante, reconoce que «esto es una cosa increíble, el año pasado fuimos muy fiables en las dos áreas a balón parado y este año tenemos problemas». En cualquier caso es optimista sobre la posibilidad de que cambie la dinámica: «Estoy convencido de que va a cambiar y vamos a mejorar en ese aspecto, son muchos goles recibidos y muchos puntos los que se han quedado por el camino por estas circunstancias».

En referencia al encuentro de mañana ante el Marlloca y la posibilidad de jugar con dos delanteros, visto el buen momento de forma de Ibrahima, el técnico no lo descartó. «Si jugamos así, con dos puntas, tenemos que trabajar en bandas, en el medio y atrás y muchas veces y tenemos que decir si trabajamos menos en un lado hay que compensar otro», subrayó antes de precisar que lo importante «es intentar poner a los mejores dentro del sistema que más nos convenga».

En cuanto a la marcha de la clasificación y el grupo de equipos que se están situando en la zona alta de la tabla, Anquela cree que «los que se posicionan arriba son los que tienen que estar arriba, los demás tenemos que seguir peleando y no tenemos que desesperarnos y seguir trabajando». «En el fútbol -prosiguió- no hay sorpresas y van a estar arriba los que tienen que estar». Sobre el rival, avisa de que es «un equipo serio, hecho y que sabe lo que quiere. Tiene muchos argumentos y un bloque sólido, muy bien armado y que trabaja bien».

