El Real Oviedo mantendrá el sistema en Almendralejo
R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 19 enero 2019, 02:26

El Real Oviedo sigue preparando el encuentro de mañana ante el Extremadura y ayer se entrenó a puerta cerrada, por lo que no hay pistas sobre las intenciones de Anquela tanto en lo referente al sistema como para formar el once.

En principio, todo apunta a que el técnico mantendrá el dibujo con tres centrales de las últimas jornadas, ya que le ha dado buen resultado, pero está condicionado por las seis ausencias. Los lesionados Forlín, Saúl Berjón, Ibrahima, Omar Ramos y Viti, y el sancionado Christian Fernández son los jugadores con los que no podrá contar Anquela en el estadio Francisco de la Hera. En la convocatoria deberán ser incluidos cuatro jugadores del filial: Javi Hernández y otros tres.

Además, el técnico mantiene la duda de Mossa, aunque se espera que se resuelva de forma satisfactoria, ya que el defensa no se entrenó al mismo ritmo que el resto de compañeros debido a un golpe, pero se espera que hoy lo haga y no tenga problemas para estar en el once.

En principio, si se mantiene la defensa con tres centrales, el cambio en relación con el último encuentro sería la presencia de Javi Hernández, en la izquierda, abandonando el lateral.

La otra duda se mantiene en el centro del campo, parcela en la que el técnico azul podría optar por contar con Joselu en la derecha, para que Toché juegue como delantero, o bien dar entrada a otro medio, que podría ser Javi Muñoz, y mantener en el ataque a Joselu junto a Bárcenas.

El equipo azul se entrenará esta mañana, a las 10.30 horas, en El Requexón y posteriormente el técnico facilitará la convocatoria.

