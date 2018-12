El futuro de Anquela pasa por el partido ante el Málaga Juan Antonio Anquela, en el momento de saltar al campo de entrenamiento, en El Requexón. / ELOY ALONSO El club analiza la situación deportiva, pero no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro del técnico RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 18 diciembre 2018, 03:01

Sobre las seis de la tarde Anquela salió al campo número uno de El Requexón para dirigir el entrenamiento habitual del equipo en la vuelta al trabajo, como hace cada semana. En principio, y salvo sorpresa, el técnico jienense se sentará en el próximo sábado en el banquillo del conjunto azul para dirigir el encuentro ante el Málaga.

El club mantiene abierta la reflexión y el análisis de la situación deportiva del equipo, pero no parece que vaya a haber decisiones inminentes. La marcha del equipo en la clasificación no es la esperada, tras los últimos tropiezos, pero se tienen en cuenta los factores que están influyendo en la misma, como las bajas que han castigado en las últimas jornadas. La imagen en Granada no fue mala y se mantiene la confianza en que los resultados acompañen para reconducir la situación.

El equipo mantiene los planes de trabajo de la semana con normalidad y está previsto que siga siendo así hasta el próximo fin de semana. Anquela tampoco ha variado ninguno de sus planes y la sesión de ayer, con caras largas por la derrota del sábado ante el Granada, fue la habitual de cada semana después de un encuentro.

El encuentro del sábado será determinante para el futuro del entrenador

Lo que parece claro es que el encuentro del próximo sábado será una nueva prueba para el entrenador, ya que en caso de una nueva derrota las distancias con la zona alta de la tabla se harían mayores.

Desde el club no se realizan manifestaciones al respecto de la situación del técnico, aunque son conscientes de que en la junta de accionistas de esta tarde será uno de los temas que más interés concite por parte de los accionistas que acudan a la misma y tomen la palabra en el turno de ruegos y preguntas.

Los rumores sobre la salida del entrenador en los últimos días no han salido del club, que mantiene la extrema discrección habitual en este tipo de casos. Como es habitual los contactos con México, en concreto con Arturo Elías, son constantes y está al tanto de todo lo que rodea al equipo, por lo que cualquier decisión siempre deberá contar con su aprobación.

El club, no obstante, se mantiene al día del mercado de técnicos, por si hubiera que tomar una decisión en las próximas semanas, pero, de momento, no está prevista a corto plazo.

El equipo tiene el sábado un encuentro complicado, ante uno de los equipos fuertes de la categoría, que por el momento se ve como una oportunidad para enderezar el rumbo y volver a engancharse a la pelea por la zona alta de la clasificación.

La competición todavía no ha llegado a su ecuador por lo que resta margen para poder volver a entrar en la pelea por las seis primeras plazas, que es el objetivo que se ha marcado el club para esta temporada. Por lo tanto, se mantiene el compás de espera para tomar una decisión, ya que un cambio de técnico tampoco garantiza el éxito.

