Real Oviedo, mejor puntuación, peor situación en la clasificación

Los tres puntos sumados el domingo ante el Nástic propician que el Real Oviedo alcance su mejor puntuación en la jornada 30 tras el regreso a Segunda. Los azules suman ahora 47 puntos, uno más de los que acumulaban a estas alturas en las tres temporadas anteriores.

Sin embargo, los caprichos de la competición hacen que los de Anquela estén en peor posición en la tabla que en todas las temporadas precedentes. El equipo carbayón ocupa actualmente el octavo puesto de la clasificación.

La presente temporada del conjunto ovetense ha estado marcada por la irregularidad en sus comienzos y en especial en la recta final del pasado año 2018 cuando encadenó una serie de malos resultados que tuvo incluso cuestionado a Juan Antonio Anquela. Luego, con el cambio de año, y sobre todo a medida que el once carbayón ha ido recuperando efectivos, el rendimiento del equipo comenzó a mejorar, lo que pone de relieve que los azules sean el segundo mejor equipo de 2019, por detrás de Osasuna, que se ha disparado en la clasificación y apunta a ser uno de los que ocupen una de las plazas de ascenso directo al término del curso.

Los de Anquela afrontan el encuentro del próximo domingo ante el Sporting con el objetivo de lograr un triunfo que les mantenga en la pelea por las seis primeras posiciciones de tabla, que este año están sensiblemente más caras que en las últimas temporadas.

En la primera temporada tras el regreso a Segunda, el equipo llegó a la jornada 29 con Sergio Egea en el banquillo. La derrota ante el Valladolid en el Tartiere supuso la salida del técnico argentino del banquillo y la llegada de David Generelo.

En la jornada 30, ya con este último como entrenador, el Oviedo perdió ante el Alcorcón, 1-0 y se situó en la sexta plaza de la clasificación, con 46 puntos. La igualdad en la tabla era máxima entre los aspirantes al 'play off', ya que los azules sumaban los mismo puntos que el Zaragoza, que era quinto, y que el Osasuna, séptimo clasificado. La distancia con el ascenso directo era la menor de todas las temporadas, ya que los carbayones estaban a cuatro puntos del segundo clasificado, el Alavés.

En la campaña 2016-2017, con Fernando Hierro como entrenador, los ovetenses contaban con los mismos 46 puntos de la anterior. Sin embargo, estaban en la mejor posición en la tabla, ya que eran quintos, empatados con el cuarto, el Tenerife. La ventaja con el séptimo, el Huesca de Anquela, era entonces de tres puntos. Lo que estaba mucho más lejos era el ascenso directo que se situaba a 12 puntos.

El curso pasado, ya con Anquela al frente, los azules también sumaban 46 puntos y eran séptimos, empatados con el Zaragoza y tenían a un punto la sexta plaza, que ocupaba el Osasuna. Los ovetenses estaban a ocho puntos de las posiciones de ascenso directo.

En las dos temporadas anteriores el equipo carbayón, pese a un mal final de campeonato, llegó a la última jornada con opciones de meterse entre los seis primeros. El pasado ejercicio no lo hizo por la diferfencia de goles con el Numancia.

Tras el triunfo del pasado domingo, a falta de 12 jornadas, aunque con 11 partidos, uno de los goleadores, Christian Fernández ya habló abiertamente de aspirar al 'play off', algo que hasta el momento no se quiso manifestar con claridad desde dentro del vestuario. La principal dificultad del empeño está en que los equipos de la zona alta no fallan y en estos momentos solo parece estar libre una plaza entre las seis primeras.

