Real Oviedo | «De meterse con alguien, que sea conmigo»

El Real Oviedo tiene para esta temporada el mismo tope salarial de la pasada, unos 6,9 millones de euros. Una cifra que le sitúa entre el décimo y undécimo de la categoría. Ese fue uno de los anuncios que ayer realizó Michu en una rueda de prensa en la que analizó el cierre del mercado. El secretario técnico del club azul considera que la plantilla ofrece más recursos que la de la pasada temporada, que quedó octava, ya que cuenta con los jugadores que más minutos disputaron en la anterior, así como varias incorporaciones.

Michu repitió en varias ocasiones que el objetivo que se marcan para la temporada es «el partido del próximo domingo ante el Mirandés». Respecto a la posible desilusión de la afición con el equipo, pidió que se apoye al máximo a los jugadores, en los que dijo confía plenamente, y que si quieren meterse con alguien sea con él, que asume su responsabilidad.

Además, destacó la importancia de la cantera y poder hacer traspasos en un futuro para aumentar el tope salarial, algo que ahora es inviable por las condiciones del convenio de acreedores al que está sujeto el club, que se llevaría el mayor porcentaje de cualquier operación. «En el momento en que consiga romper esa racha negativa acabará siendo un equipo muy competitivo para Segunda, porque tiene recursos y las cosas van a mejorar», indicó sobre el inicio de temporada del equipo.

Michu confirmó que «el tope salarial es como el del año pasado, parecido, y eso es gracias al máximo accionista, que cada temporada ayuda económicamente a que el Oviedo tenga muchos más recursos».

En cuanto a posibles incorporaciones que no se concretaron, se refirió a Dani Torres, del que dijo que es un futbolista interesante «pero futbolistas de Primera y buenos, con contratos altos, es muy difícil optar a ellos porque nuestro presupuesto no es tan elevado como el del Rayo, por ejemplo, que ha pagado dos millones de euros por Andrés Martín». «No podemos competir con eso», apostilló. Sin embargo, sí tiene claro que van a poder competir con esos equipos en el campo: «De eso me encargaré yo, pero económicamente es muy difícil. El club confía a muerte en todos los futbolistas que tiene».

Por lo que respecta a salidas, en especial en el lateral derecho, donde el equipo cuenta con tres jugadores, indicó que «no se dio, porque no llegaron ofertas concretas». También comentó que no se plantearon reforzar el frente de ataque porque «el año pasado Joselu metió 10 goles, Ibra 6 y Ortuño ya lleva dos». «Estoy muy tranquilo con la delantera», aseguró.

Para el lateral izquierdo tampoco se valoró, ya que dijo que está contento con lo que tienen, Mossa y Christian, junto a la posibilidad de adaptar algún jugador a esa posición.

Respecto al objetivo de la temporada, insistió en que «pasa por ganar en Miranda de Ebro, mirar más allá es equivocarnos». «Un punto es poco en el casillero, no me vale lo de merecer. Es el que tenemos, pero solo tenemos el objetivo de Miranda de Ebro», proclamó.

Sobre las críticas de la afición al equipo dijo que por lo que le llega «me desilusiona un poco que el entorno esté así». «Llevamos un punto de nueve y lo entiendo, no sé si se esperaba que el último día de mercado llegara Messi o Cristiano Ronaldo», señaló antes de añadir que «el límite salarial está cubierto y estos son los futbolistas que tenemos».

Además, recalcó que «yo asumo toda la responsabilidad, no tengo ningún problema, pero si pudiera pedir algo a la gente sería que a los futbolistas les dejasen tranquilos». Indicó que les ve entrenar y eso le tranquiliza e insiste en que «me gustaría que se les dejase jugar, el fútbol es de los futbolistas». Apostilló que si la afición «se tiene que meter con alguien sería conmigo, pero a los futbolistas que los dejen tranquilos, que son los protagonistas».

Por último, se refirió a la apuesta por la cantera. «Hay que invertir en ella, hay talento en Asturias y de aquí salieron jugadores como Cazorla, Adrián o Mata», concluyó.