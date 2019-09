Real Oviedo | Con la mirada en la primera victoria

El Real Oviedo busca esta tarde en Miranda de Ebro su primera victoria de la temporada y, con ella, despejar las dudas de un inicio de campeonato titubeante. Los azules quieren vencer además el maleficio de los minutos finales, que han hecho que en la recta final de los tres partidos disputados hasta ahora el equipo haya dejado escapar cuatro puntos.

El técnico, que utilizará el cuarto equipo diferente en otras tantas jornadas, facilitó ayer una convocatoria en la que la principal novedad es la presencia del delantero Joselu. El onubense se estrena en una lista esta temporada, tras la intervención de menisco a la que fue sometido hace algo más de un mes. No obstante, todo apunta a que se quedará de inicio en el banquillo a la espera de ir adquiriendo ritmo de competición.

También son novedades en la convocatoria el defensa Nieto y los centrocampistas Edu Cortina y Riki, del filial. Se cayeron de la lista Tejera, sancionado, Bárcenas, con su selección, y Lucas y Carlos Hernández, por decisión técnica.

El partido de esta tarde es el primero después de que el pasado lunes se cerrara el mercado, por lo que también supone el primero con la plantilla cerrada. El técnico ya sabe los 22 jugadores que tendrá a su disposición, al menos, hasta el mercado de invierno. También es el primero después de la rueda de prensa en la que Michu explicó los detalles del mercado para el equipo y dejara claro que el presupuesto del equipo está entre el décimo y undécimo.

Sergio Egea aseguró el pasado viernes que estaba satisfecho con el juego del equipo y achacó al «infortunio» y «despistes» que se les hubieran escapado los partidos en los minutos finales, algo que reconoce que no le había pasado así lo largo de su carrera. El técnico no quiso dar pistas esta semana sobre sus intenciones para el encuentro ante el Mirandés, pero todo apunta a que realizará varios cambios. En esta ocasión, las novedades podrían afectar a todas la líneas, comenzando por la portería.

Egea apostó de inicio esta temporada por Alfonso bajo los palos, ya que Champagne se incorporó más tarde a la pretemporada después de la intervención de rodilla a la que se sometió al final de la pasada campaña. Ahora, el entrenador podría apostar esta tarde por dar la alternativa a su compatriota, en busca de atajar los problemas que el equipo está teniendo en las acciones a balón parado.

En el resto del equipo la alineación dependerá del dibujo por el que se decante el técnico. Parece que hasta que Joselu no esté completamente recuperado no se va a decidir por un 4-4-2 claro, su sistema favorito.

En defensa todo apunta a que Nieto volverá al lateral derecho, tras cumplir sanción, y ocupará la plaza de Diegui Johannesson, al que el club buscó salida hasta el último día de mercado, sin encontrarla. También parece que podría volver al once Christian Fernández, que entraría como central zurdo para ocupar la plaza de Arribas, que debutó el pasado sábado ante el Fuenlabrada. El central madrileño recibió un golpe y además no estuvo a buen nivel. Las otras dos plazas de la zaga serán para Javi Fernández, como central diestro, y Mossa, en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, con la ausencia de Tejera, el único titular en los tres partidos anteriores, una plaza será para Jimmy, mientras que Lolo es el que más posibilidades tiene de ser su acompañante. En lo que parece que el técnico tiene menos dudas es en los costados, ya que Sangalli y Saúl Berjón volverán a estar en los mismos.

Tampoco hay dudas de que Ortuño formará en la delantera, mientras que sí hay más posibilidades para buscarle un acompañante. No parece que vaya a ser un delantero, ya que Ibra hasta ahora no ha entrado en los planes del técnico y Joselu no ha podido coger ritmo competitivo. Por ello, una alternativa sería Riki, sin descartar la posibilidad de Edu Cortina o, como en Fuenlabrada, la entrada de Omar Ramos. El canario podría ocupar la banda, pasando Sangalli al centro, o desenvolverse como segundo delantero.