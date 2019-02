Mossa: «Soy un privilegiado por jugar en un equipo como este»

Superado el dolor abdominal que le ha apartado de las dos últimas convocatorias, Mossa solo piensa en «rendir al máximo cada día» para poder ayudar al Real Oviedo, el club al que está vinculado hasta el 30 de junio de 2021 tras la renovación oficializada ayer. «Nunca me planteé jugar en otro lado. Cuando llegué dije que quería estar aquí, ahora es igual», ha expresado el lateral valenciano, «muy agradecido» a la entidad y «a la gente por todas esas muestras de cariño».

«Cuando venía como rival decía que quería experimentarlo como local y ha superado todas las expectativas. La afición no me ha dejado de sorprender», ha indicado respecto al ambiente que se vive en el Carlos Tartiere el zaguero nacido en El Puig de Santa María, que ha señalado que es «un privilegiado por jugar en un equipo como este». Con el anhelo de aprovechar «esta inercia positiva», el defensor valenciano ha recordado que «cada encuentro es una batalla» y la del sábado será contra un rival que los azules no han logrado batir en sus últimos enfrentamientos.

«Llevo aquí año y medio y el Alcorcón siempre nos ha ganado. Es un equipo ir incordia mucho y lo importante será cómo estemos nosotros», ha argumentado el valenciano, que ha destacado la cohesión del grupo, que ha mantenido esa unidad también cuando los resultados no acompañaban como el pasado mes de diciembre. «El vestuario es una parte clave, esto está muy disputado y la unión que tengamos ahí dentro será muy importante. Nos alegra que se vea desde fuera porque es un momento muy feliz», ha concluido.