Anquela: «Este equipo siempre parte con la obligación de ganar»

Con la única baja de Tejera, Juan Antonio Anquela tendrá que descartar mañana a un futbolista en la confección de la convocatoria para el encuentro del domingo (12 horas) ante el Nástic. «Va a ser intenso, ellos van a querer marcar el ritmo de juego porque lo saben hacer y tienen gente con muchísima experiencia, pero nosotros tendremos que poner un ritmo alto e intentar desde el primer segundo apretar», ha expuesto este mediodía el entrenador del Real Oviedo para plasmar el guión de partido que tiene «en la cabeza».

«Este equipo siempre parte con la obligación de ganar, pero hay momentos en los que se puede hacer y otros en los que no se puede hacer. Tenemos que adaptarnos a la Segunda División. Lo único que hay que hacer es trabajar», ha argumentado el técnico azul, que cree que si los azules se meten «una presión innecesaria» y no son conscientes de lo que se encontrarán el domingo lo van «a pasar mal». Con titulares apercibidos de sanción como Carlos Hernández, Anquela ha asegurado que no hay nada planeado ante ello y ha subrayado que «el partido importante» para él es el primero y cuando concluya ya tendrán tiempo para pensar en el derbi de la próxima semana en El Molinón.

«El siguiente partido, aunque quieras abstraerte de él, es difícil, porque es lo que es. Espero que no estén pensando en ello porque sería un error muy grande», ha proclamado el jienense, que ha hecho autocrítica de la derrota del pasado sábado ante el Mallorca. «Leí el partido antes y pasó lo que tenía que pasar en cuanto a su juego, pero en cuanto al nuestro pasó todo lo contrario de lo que yo imaginaba», ha indicado antes de ahondar en las carencias mostradas en Son Moix. «Al equipo le faltaron muchas cosas. Intenté meter tres por el medio porque sabía lo que hacía el rival, pero nos faltó de todo. Saber leer el partido desde el primer minuto», ha explicado el veterano técnico, que recordó que los carbayones le ganaron a los baleares en posesión, peor fue «ficticia», donde los bermellones quisieron que la tuviera un conjunto azul en el que a juicio de su entrenador acusó su nerviosismo tras «dos errores atrás».

Anquela ha reivindicado la figura de Forlín como pivote defensivo, labor para la que, como ha vuelto a indicar, fue incorporado al club carbayón. «Donde lo hemos puesto ha rendido. Después pasamos a jugar con tres defensas y lo metimos ahí, pero en su origen lo trajimos como un mediocentro. Firmamos a una excelente persona y a un mejor futbolista», le ha elogiado el jienense, que también ha tenido halagos para Saúl Berjón y su compromiso. «Le tengo un aprecio como persona y como futbolista muy grande. Y no lo voy a perder jamás, pero antes que Saúl y que cualquiera está el equipo. Todos tenemos que dar lo que el equipo nos pide. Él, cuando ha estado bien, lo ha dado más que sobradamente», ha asegurado.

El jienense, que ha recordado que los últimos fallos cometidos a balón parado se deben a «errores de concentración», se ha mostrado orgulloso de ocupar el banquillo del Real Oviedo. «Lo he logrado y sé que es muy difícil mantenerse aquí, que las exigencias son grandes. Lo único que hay que intentar es estar a la altura de lo que ellos nos piden», ha señalado el capitán de la nave azul, que ha confesado que «desde el Grupo Carso lo único que me han dicho es que sea como he sido siempre» y ha añadido que siempre ha recibido «palabras de ánimo y ayuda» por parte de Joaquín del Olmo. «Cuando las cosas estaban complicada se ha limitado a decirme 'haz lo que has hecho siempre'. Eso para una persona es importante», ha concluido.