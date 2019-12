Real Oviedo | Nieto, disponible para el domingo tras reponerse del golpe en el tobillo

El defensa del Real Oviedo, Juanjo Nieto, volvió a la dinámica del grupo tras estar dos días apartado por un golpe y reconoció estar «preparado» para lo que el técnico decida este domingo. El castellonense se mostró contento tanto a nivel individual como colectivo y destacó que el equipo seguirá jugando «como si fuera la vida en ello» ante Cádiz y Racing para alejarse lo máximo posible del descenso.

El lateral confesó estar preocupado por el estado del terreno de juego, en el que notó una ligera mejoría ante el Rayo pero que vuelve a presentar un importante deterioro esta jornada. El futbolista, uno de los más destacados de las dos últimas victorias, analizó aspectos como la llegada de Arnau a la dirección deportiva -que llega para sumar- y el duelo del domingo ante el líder de la categoría, al que espera derrotar manteniendo la intensidad de los dos partidos anteriores.

Los azules se entrenaron a puerta cerrada en el Carlos Tartiere y lo hicieron con la buena noticia de la vuelta del propio Nieto, Sangalli y Borja Sánchez. Un golpe, molestias y una gastroenteritis les habían impedido participar en la sesión del miércoles y su vuelta a la dinámica se une a la de Joselu y Arribas de ayer.

Su evolución en Oviedo

«La verdad que estuve tranquilo desde el principio, sabía que venía a un club con mucha repercusión y a una categoría nueva para mí, de nivel superior. Sabía que tenía que trabajar mucho para sacar mis condiciones y demostrarle al entrenador que estaba capacitado para jugar de inicio. El míster es el que decide y yo estoy tranquilo, trabajando lo mejor posible para demostrar que puedo jugar.»

«Tanto a nivel individual como colectivo estoy contento, el equipo está rindiendo muy bien ahora, como debe, y creo que es la linea a seguir.»

El duelo ante el Cádiz

«Al Cádiz se le frena jugando como ante Rayo y Alcorcón. Si competimos de ese modo en Segunda siempre haremos frente al rival, da igual si es el último o el primero de la tabla. Hemos trabajado durante la semana para contrarrestar los puntos fuertes del Cádiz»

«Tuve un golpe el martes, pero solo fue eso. Un poco de moratón, pero ya estoy bien y hoy he entrenado con algo de normalidad. Estoy preparado para lo que diga el míster»

«Viene a nuestra casa el líder y lo afrontamos con muchas ganas, pero las mismas con las que hay que jugar contra los equipos de abajo. Compitiendo con las ganas e intensidad que hemos tenido estos dos últimos partidos no habrá problemas en enfrentarlos de tú a tú. Más aún con nuestra afición.»

«El fin de semana pasado sí que noté cierta mejoría en el césped, pero hoy no he tenido buenas sensaciones, sobre todo en la banda de los banquillos. No son las mejores condiciones, pero serán las mismas para ambos y tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar, no en lo que no está en nuestra mano.»

La llegada de Arnau y el mal inicio de año

«Arnau es una persona que viene a aportar, ya nos ha transmitido que viene a sumar y cuanta más gente haya que sume más fácil será conseguir el objetivo a final de temporada»

«Sabemos que la primera vuelta no ha sido como queríamos. Quedan dos partidos para que acabe y tenemos que competir como los dos últimos partidos, como si nos fuera la vida en cada uno. Nos planteamos hacerlo hace dos semanas, y sacar lo máximo posible. Llevamos 6 de 6 y la idea es que esa racha siga ante nuestra gente y frente al líder».