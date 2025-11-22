El Real Oviedo, obligado a un cambio de rumbo ante el Rayo Vallecano El Real Oviedo busca este domingo la primera victoria de la nueva etapa de Luis Carrión ante el Rayo Vallecano para reconducir la situación en la tabla

Santi Cazorla, a la derecha, con el balón, es una de las grandes novedades de la convocatoria de Luis Carrión para enfrentarse al Rayo Vallecano.

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:33

El reto del técnico del Real Oviedo, Luis Carrión, es que a la quinta vaya la vencida y por fin se logre la primera victoria desde su llegada al banquillo azul, que sería también su primer triunfo en Primera. Dos semanas después de la derrota en San Mamés y de las malas sensaciones que dejó el equipo, los carbayones reciben al Rayo Vallecano en busca de un giro brusco en el guión.

La necesidad de reaccionar es evidente para los ovetenses después de haberse convertido en colistas y de que sean ya cinco encuentros seguidos sin lograr una victoria. La principal novedad en la convocatoria es la presencia de Santi Cazorla, que entra por primera vez en una citación del técnico catalán. También regresa el extremo Brekalo, mientras que es baja por lesión Ovie Ejaria. Fuera de la lista se quedaron, por decisión técnica, Oier Luengo y Brandon Domínguez, y en ella se mantiene una jornada más el atacante del Vetusta Pablo Agudín.

El titular del banquillo del Real Oviedo no quiso desvelar este sábado sus intenciones en cuanto a los posibles cambios para afrontar el encuentro. Tras la derrota frente el Athletic y dadas las características del rival, aparece sobre la mesa un posible cambio de sistema, así como algunas novedades en el once. La principal incógnita es si Luis Carrión apuesta por recuperar las dos bandas para sendos extremos y se olvida de utilizar en esa demarcación al delantero Fede Viñas. Lo que está claro es que el equipo necesita el triunfo tanto para que tenga efectos en la clasificación como para aumentar la autoestima del grupo, seriamente dañada por los últimos resultados.

A lo largo de esta semana, por primera vez en la temporada, el técnico ha tenido alguna sesión de trabajo en la que ha contado con toda la plantilla. Finalmente, para evitar correr riesgos, no ha entrado Ovie Ejaira, que la última vez que estuvo disponible, ante el Girona, fue titular.

En principio, la línea menos susceptible de registrar cambios es la defensa. Nacho Vidal y Javi López, en los laterales, con David Costas y David Carmo, como centrales, apuntan a repetir. No parece que Carrión se esté planteando ahora la posibilidad de jugar con tres centrales.

En el centro del campo todo está mucho más abierto y las alternativas son más numerosas y variadas que nunca. Entre las pocas certezas en la sala de máquinas del conjunto azul parece que está la presencia tanto de Dendoncker como de Colombatto. El resto está todo más abierto. Desde el número de componentes de la medular hasta la ubicación y los perfiles elegidos para tratar de contrarrestar el juego del Rayo Vallecano.

En el caso de que finalmente sean dos extremos los que entren en las bandas, parece seguro que Chaira ocupe la izquierda, como viene haciendo en las últimas jornadas, mientras que la derecha sería para Hassan. Las otras alternativas serían Brekalo, pero acaba de salir de una lesión, o Pablo Agudín, en una apuesta más arriesgada.

Las pocas pistas que ha dado el entrenador oviedista hace que no se puedan descartar otras alternativas, como las de situar a Ilic o Reina en uno de los costados. Si finalmente mantiene la idea de un delantero en un costado, Álex Forés podría tener opciones, ya que Fede Viñas solo ha completado dos entrenamientos esta semana, puesto que estuvo con la selección de Uruguay.

La mediapunta también está abierta a numerosas posibilidades, aunque parece que de inicio Cazorla no sería una de ellas. Menos dudas ofrece la delantera, en la que Salomón Rondón parece tan seguro para Luis Carrión como lo venía siendo para Paunovic.