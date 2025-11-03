El Real Oviedo, obligado a reaccionar para retomar la calma

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Con el descalabro de la Copa del Rey muy reciente y sin olvidar el empate ante el Girona donde desaprovechó un 0-2, el Real Oviedo regresa esta noche al Carlos Tartiere con la necesidad de ganar para que las aguas vuelvan a su cauce, después de semanas convulsas.

El encuentro de esta noche será el cuarto desde el regreso de Luis Carrión al banquillo y el técnico catalán necesita una victoria para que el ambiente se vaya calmando. Si bien las sensaciones fueron positivas en Montilivi, todo lo bueno quedó empañado por el grave traspié en Orense.

En el aspecto deportivo, el equipo afronta el encuentro con tres bajas por lesión. No estarán Santi Cazorla, Ovie Ejaria y Josip Brekalo. En el caso del capitán apunta a estar disponible para la próxima jornada.

Las novedades en la convocatoria son el regreso de Oier Luengo y la presencia de Pablo Agudín. El canterano, que ya debutó en la Copa ante el Ourense el martes, parece que gana enteros para consolidarse en la primera plantilla a pesar de su juventud.

La semana en El Requexón estuvo marcada por las caras largas y abundancia de charlas en el vestuario, después de la mala imagen que ofreció el equipo en el campo de O Couto. A eso hay que sumar al ambiente enrarecido que hay desde el regreso de Luis Carrión. Todos esos ingredientes hacen urgente cambiar la dinámica de resultados y tratar de empezar a recuperar posiciones en la clasificación.

La oportunidad de esta tarde es especialmente buena, ya que el conjunto navarro llega al Carlos Tartiere después de una mala racha lejos del Sadar. Además, en el caso de una victoria, los ovetenses darían alcance a Osasuna en la clasificación y les permitiría salir de los puestos de descenso.

En el aspecto deportivo se plantean varias dudas en el once y no está clara la apuesta que realizará el técnico. La principal incógnita está en el recambio del lesionado Ovie Ejaria y si Fede Viñas se mantiene en la banda derecha del centro del campo, demarcación que ocupó en Montilivi.

Donde no parece que haya interrogante es en la composición de la zaga. La pareja formada por los 'davices', Costas y Carmo, está llamada a consolidarse como fijos en el centro de la defensa. El gallego ofrece una buena salida de balón, algo que está entre las prioridades para Carrión. El angoleño también tiene buen desplazamiento en largo, además de aportar contundencia y envergadura.

En el lateral derecho es segura la presencia de Nacho Vidal, mientras que el izquierdo podría admitir algo de incertidumbre. Javi López fue titular en Girona, pero en caso de buscar algo más de profundidad, Rahim podría tener alguna opción de regresar al once.

En el centro del campo los que tienen asegurada su presencia son Dendoncker y Colombatto, mientras que el resto de las plazas están bastante abiertas. En caso de mantener el dibujo de la última jornada en Liga, Ilic y Reina se disputarían el puesto del lesionado Ovie Ejaria. Sin embargo, no se puede descartar que ambos entren en el equipo lo que podría afectar a Fede Viñas, que abandonaría la banda derecha del centro del campo.

También esta abierta la posibilidad de que el equipo, por primera vez en la temporada, utilice un sistema con dos delanteros. En ese caso Fede Viñas se mantendría en el equipo titular, puesto que parece tiene asegurada su presencia como referencia ofensiva es el venezolano Salomón Rondón.

Igualmente, permanece abierta la posibilidad de que Hassan pudiera entrar en cualquiera de las bandas del centro del campo, aunque no parece que sea una opción viable de inicio y si a lo largo del partido.

