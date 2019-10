Real Oviedo Real Oviedo | Omar Ramos: «Lo que nos dice Rozada suele ocurrir en los partidos» Omar Ramos durante un entrenamiento del Real Oviedo. / ELOY ALONSO El atacante azul reconoce que vino a Oviedo para ser «un jugador importante» y espera aprovechar sus oportunidades esta campaña MARÍA SUÁREZ Jueves, 3 octubre 2019, 17:39

El jugador del Real Oviedo, Omar Ramos, estrenó titularidad el miércoles en la primera victoria del equipo en lo que va de Liga y lo hizo en su tierra y con una asistencia de gol que sumó para el triunfo en el Heliodoro (0-1). El tinerfeño es uno de esos hombres que no tenía continuidad en el equipo carbayón y que quiere aprovechar las oportunidades este año, en el que no ha tenido lesiones que condicionen su rendimiento.

Para el extremo la llegada de Rozada no solo le ha valido minutos en lo personal, sino que ha hecho bien a un equipo al que indica lo que luego suele ocurrir en los partidos. Para Ramos lograr la primera victoria del año ante un Tenerife que les hizo sufrir tras verse por detrás en el marcador refuerza al vestuario y empuja aún más al grupo a confiar en la idea de trabajo de un Rozada «que está haciendo las cosas bien».

El equipo llegó de Tenerife el jueves a mediodía y por la tarde se ejercitó en El Requexón. La sesión distendida y sobre el verde para los no titulares, la completaron los futbolistas que salieron de inicio en el Heliodoro en el gimnasio. El equipo volverá a trabajar el viernes, a puerta cerrada, en las mismas instalaciones carbayonas pero con la vista puesta ya en el Numancia (domingo, 16:00 horas).

La primera victoria del año: sufrida y balsámica

«Ya era hora de sacar los tres puntos, llevábamos muchas jornadas que no lográbamos una victoria y era muy importante para el equipo sacar esos tres puntos, más en un campo complicado y ante un rival difícil.»

«Hasta que metimos el gol estábamos teniendo ocasiones, pero cuando marcamos ellos se vinieron arriba. Subían los laterales y se metían de extremos, por lo que Yoel y yo estábamos casi de laterales haciendo línea de seis atrás. Era complicado porque ellos tiraban mucho hacia arriba, estaban en su estadio y querían remontar. Sufrimos, pero el equipo también supo sufrir contra el Zaragoza e hizo las cosas bien.»

«Ante el Tenerife nos pusimos por delante y supimos aguantar el resultado hasta el final. Lo importante era dejar la portería a cero, el míster dijo que si lo lográbamos íbamos a ganar porque siempre marcamos al menos un gol en todos los partidos. Sufrimos pero lo importante era conseguir los tres puntos y así fue.»

«El partido no fue el mejor ni el mas vistoso, no tuvimos muchas ocasiones y la mas clara fue el gol, pero lo importante eran los tres puntos porque hubiese sido un palo que nos empataran o remontasen otra vez. Era importante ponernos por delante y aguantar ese resultado hasta el final, intentando tener alguna contra. El Tenerife lo hizo muy bien, nos tenia muy metidos atrás y fueron tres puntos muy importantes.»

La 'mano' de Rozada

«Estamos contentos por haber ganado, el equipo ha cambiado desde que el míster lo cogió, se nota que está haciendo las cosas muy bien y hay que seguir en esta linea, que llegarán más victorias.»

«Con el entrenador nuevo estamos muy bien, estamos haciendo las cosas que él nos dice y lo que nos dice suele pasar en los partidos, así que la cosa va muy bien de cara a seguir sumando de tres.»

Momento personal: vuelta al once

«No sabía nada. Hasta el dia de partido no sabia si iba a jugar o no, no me dijo nada. Todos estamos disponibles y para él todos somos importantes, cada uno estamos esperando nuestra oportunidad y entrenando bien. El otro día jugamos varios que veníamos jugando menos e hicimos las cosas bien, logramos tres puntos que no se habían conseguido en todo el año. Hay que seguir poniéndoselo complicado.»

«Es mi tierra, donde empecé a jugar y allí siempre me han salido buenos partidos. Estoy contento de haber vuelto a jugar, de sacar los tres puntos y de que sepan que pueden contar conmigo.»

«Vine al Oviedo para ser un jugador importante, tuve problemas con las lesiones el año pasado pero yo quiero estar bien y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Sé que puedo hacer muchas cosas aquí, así que espero mejorar cada partido y aprovechar las oportunidades que me dé porque hay muchos jugadores en banda y lo están haciendo bien. Eso es bueno para el equipo.»

«Todo el que no juega esta esperando su oportunidad para entrar en el equipo porque todos competimos para estar el domingo en el once. No queda otra que seguir así, porque si la gente está metida aprieta a los que están jugando.»