«Los de arriba no están fallando, es una Liga muy competitiva este año y no es fácil»

Omar Ramos confiesa que tiene «ese nervio de volver a jugar ya», pero recuerda que acumula «muchos años de profesional y más o menos es todo parecido»

Omar Ramos vivirá este sábado en el Carlos Tartiere (20.30 horas) un reencuentro con sus raíces por el duelo ante el Tenerife, el club en el que se formó, liderado desde el banquillo por el entrenador que le dio la oportunidad de debutar en Primera, José Luis Oltra. «Es un partido especial para mí, pero para el resto del equipo es un partido más. Lo vamos a afrontar así, con ganas de sacar los tres puntos, de sumar seis seguidos, que no es fácil», ha indicado este mediodía el extremo de San Cristobal de la Laguna, que no es ajeno a que si los azules logran enlazar dos triunfos tienen la posibilidad de situarse «más cerca del 'play off', que es importante».

«Los de arriba no están fallando, es una Liga que es muy competitiva este año y no es fácil», ha expresado el tinerfeño, que ha aludido al amplio margen de maniobra con el que cuenta el conjunto carbayón. «Todavía queda mucha Liga. Si pierdes tienes todavía muchas oportunidades para seguir estando ahí, pero es verdad que sacando seis puntos seguidos es bueno para la confianza del equipo», ha señalado el exjugador del Leganés, que volvió a tener minutos el pasado lunes en Soria tras superar la sobrecarga en el aductor que le impidió estrenarse como titular en el último encuentro de 2018 frente al Málaga.

«Poco a poco me voy encontrando mejor», ha asegurado el insular, que no oculta que siente «ese nervio de volver a jugar ya» tras pasar seis meses alejado de la competencia, pero con la tranquilidad que le aportan «mucho años de profesional». «Más o menos es todo parecido», ha indicado el tinerfeño, con Champagne como 'cicerone' para acelerar una acogida en el vestuario que ha propiciado que «desde el principio» se sienta «muy contento de estar aquí». Sin escudarse en los tres días menos de descanso con los que afrontará el conjunto carbayón respecto a su rival la cita del sábado, Omar insta a «salir con ganas» un duelo que por su anterior etapa con Oltra augura como «muy intenso». «Va a ser un partido muy complicado tanto para ellos como para nosotros. El que esté más acertado se va a llevar los puntos y espero que seamos nosotros», ha concluido.