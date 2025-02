Real Oviedo | Un once que sale casi de carrerilla

RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 20 de febrero 2021 | Actualizado 22/02/2021 17:06h. Comenta Compartir

Una de las formas de que un equipo sea reconocible es que lo sea su once inicial. El hecho de que se recite de carrerilla ... es una prueba de que las cosas funcionan o que, al menos, las ideas del técnico están claras. En el caso del Real Oviedo, aunque acaba de pasar por uno de los peores momentos de la temporada, lo que no cabe duda es que los cambios en la alineación son mínimos, que el once tipo se repite y que únicamente se modifica por obligación, bien sea por sanción o por lesiones.

En las últimas jornadas, José Ángel Ziganda está haciendo pocos cambios en el equipo. Apuesta por la continuidad a pesar de que los resultados, hasta la victoria del pasado lunes ante el Lugo, no estaban acompañando como se esperaba. Cada puesto del equipo tiene ahora asignado un nombre y resulta sencillo adivinar las alineaciones del técnico navarro, aunque no suele dar pistas en las ruedas de prensa y en otras fases del campeonato realizó bastantes cambios en busca del mejor rendimiento del equipo. El caso más claro es el de la portería, en la que Femenías ha adquirido la condición de titular indiscutible y se ha afianzado a lo largo de la temporada. Aunque en las últimas semanas el debate estuvo abierto con la posible presencia bajo palos de Brazao para buscar la mejoría en las acciones a balón parado, el técnico ha mantenido la confianza en el balear, que es el jugador que más encuentros y minutos ha disputado hasta ahora. El brasileño solo ha jugado en dos partidos de Liga y uno de Copa del Rey. El otro puesto más claro del equipo es el lateral derecho, donde Nieto es indiscutible y se ha convertido en el jugador de campo que más minutos ha disputado hasta ahora. Ha estado en 23 partidos, 22 de ellos como titular, y sus ausencias han sido suplidas por Diegui Johannesson en una ocasión y por Lucas en otras dos. En el centro de la defensa, Christian Fernández, el único zurdo de los cuatro centrales, es el que más minutos lleva. Le sigue Arribas, que se lesionó hace un mes, por lo que Grippo se ha hecho con un puesto en el once en los últimos encuentros. Carlos Hernández, aunque tuvo sus oportunidades, no acaba de tener continuidad. Noticia Relacionada El equipo insiste en mejorar en ataque y afinar la puntería R. J. GARCÍA También está claro que la pareja de mediocentros titular para Ziganda es la formada por Tejera y Édgar González, que siempre que han estado disponibles han tenido hueco en el once titular. El problema para el técnico es que la lesión de Tejera y el positivo en covid-19 de Édgar coincidieron y eso le hizo tener que recurrir a la pareja formada por Javi Mier y Jimmy. Tampoco admite discusión la presencia de Sangalli en la banda derecha del centro del campo. El donostiarra es de los fijos. Está más abierta la izquierda, por la que ha pasado Nahuel, pero tras afianzarse como segundo delantero, Borja Sánchez se ha adueñado de la misma. Nahuel es el acompañante habitual del delantero, que no admite discusión a estas alturas. Es Blanco Leschuk. El argentino se incorporó tarde al equipo y no estuvo en las primeras jornadas, pero es una de las piezas claves para Ziganda por el estilo de juego que el navarro quiere implantar en el equipo, donde Blanco Leschuk actúa como única referencia. Más real oviedo El lateral izquierdo es el puesto más abierto hasta ahora

