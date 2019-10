Real Oviedo Real Oviedo | Ortuño: «El equipo demostró tener corazón y saber hacer las cosas» ELOY ALONSO El delantero fue reconocido por la afición con el premio Cinco Estrellas del mes de septiembre MARÍA SUÁREZ Miércoles, 16 octubre 2019, 13:56

El jugador del Real Oviedo, Alfredo Ortuño, se mostró sorprendido por el premio Cinco Estrellas al mejor jugador del mes de septiembre que le otorgó la afición, y reconoció que aunque se está «más cómodo» fuera del descenso, lo ideal será mirar la tabla en la última jornada y no ahora. Lo más importante, destacó en relación a la victoria en Albacete del equipo, es que los carbayones demostraron «tener corazón, saber hacer las cosas y llevar el peso del partido».

Pese a no poder jugar ante el equipo que le tiene en propiedad, Ortuño vivió en primera persona un partido en el que el equipo fue de menos a más y en el que consiguió remontar ante un rival confeccionado para ascender. Además con dos nuevos goleadores, algo que es fundamental para el 'pichichi' del equipo, que espera ver crecimiento en esa faceta a nivel grupal para conseguir objetivos.

El delantero, ausente el lunes por estar en un acto promocional del equipo en Madrid, se reincorporó el miércoles al trabajo en una sesión en la que Viti, Obeng y Josín participaron con el primer equipo y en el que la novedad fue ver a Arribas con el readaptador físico sobre el verde.

La victoria ante el Albacete

«La primera parte nos costó un poco más. Estábamos más largos y ellos nos hacían alguna transición que nos pudo hacer daño, de hecho de ahí vino el gol. Luego el equipo dio dos pasos adelante porque hizo una segunda parte muy completa yendo perdiendo fuera de casa y ante un equipo que concede muy poco atrás. Le generó bastante peligro y se remontó, el equipo llevó el peso del partido durante gran parte del partido, demostró que tiene corazón y que sabe hacer las cosas.»

«Nos pasó lo de los últimos minutos pero al revés, marcamos al final y eso psicológicamente habla de lo fuerte que es este equipo mentalmente, que estamos aprendiendo de lo que nos pasó en las últimas jornadas. Ser capaz de hacerle eso fuera de casa a un equipo hecho para ascender es importante».

«Yo la clasificación la miraría en la última jornada, aunque no nos vamos a engañar, estamos todos mucho mas cómodos fuera del descenso. Aún así, tenemos que ir paso a paso, sumando cada partido de tres, y la tabla dejarla para la jornada 42.»

Su inicio en el Real Oviedo

«El año de Cádiz me dieron un premio parecido, pero la verdad que no me lo esperaba, así que solo puedo dar las gracias a la afición porque estoy muy contento por el reconocimiento.»

«Todos los goles valen para algo aunque muchas veces no sea para sumar de tres. Los que he metido han servido para sumar de uno, y eso dice también que aunque no sumes el equipo es ofensivo y crea problemas. No es lo mismo perder 3-0 que 3-2, lo segundo te da confianza para saber que eres un equipo capaz de meter goles.»

La situación de Joselu

«Yo lo que conozco a Joselu sé que es muy exigente y competitivo. He estado en su situación en la que te partes la cara por el equipo, te pegas palizas corriendo y por lo que sea no encuentras los remates o la confianza que nos falta a los delanteros, no tengo duda que va a meter goles que darán puntos. Es un jugador top de la categoría ye estoy muy contento de jugar con él, si fuera el me olvidaría, me centraría en ser feliz cada día porque los goles los acabara metiendo, siempre lo ha hecho.»

«Eso es muy importante importante que el resto marque también, en todos los equipos que consiguen objetivos hay por lo menos cinco o seis goleadores, incluso los centrales a balón parado. Son puntos muy importantes y es algo muy bueno del equipo porque, al igual que todos defendemos, todos intentamos hacer goles.»

El rival del próximo domingo: la plantilla más completa

«Para mí es la plantilla mas completa de la categoría, tiene dos jugadores muy buenos en cada puesto y me espero un partido difícil, como todos. Si cabe tenemos que ser aún más correctos tácticamente, un equipo responsable en cada momento y que esté más atento e intenso si cabe. Lo que te exige un partido de la categoría pero un poco más aún.»