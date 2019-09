Real Oviedo Ortuño: «La Segunda es de rachas, y lo que hay que hacer es acortar las malas» El delantero azul explicó que todo cambio de entrenador implica ver cosas diferentes en el equipo aunque no quiso adelantar cuáles serán MARÍA SUÁREZ Oviedo Martes, 17 septiembre 2019, 13:54

El atacante del Real Oviedo, Alfredo Ortuño, valoró los primeros dos días de trabajo del equipo a las órdenes de Javi Rozada. El de Yecla insistió en que los cambios son inevitables cuando hay un relevo en el banquillo y naturalizó que el mismo jueves en la visita del Extremadura (19 horas) ya se verán «cosas diferentes». El delantero destacó el cambio palpable ya en lo psicológico, donde Rozada les ha pedido «cabeza alta» y les ha transmitido confianza en sí mismos, y matizó que a pesar de que quien ha sido destituido fue Sergio Egea, la culpa de llevar solo un punto es de todos y no sólo del ya ex entrenador azul.

La llegada de Rozada al banquillo

«Siempre que hay una destitución es una situación desagradable para todo el mundo. La situación del equipo no era culpa de una persona solo, sino de todos nosotros. Hay que tomárselo de la mejor manera y ayudar al nuevo entrenador en todo lo que podamos para sacar esto adelante, que es lo que todos queremos», ha dicho Ortuño.

«Claro que hay diferencias entre ambos, todos los entrenadores son diferentes y le piden cosas distintas al equipo y a cada jugador. Esperemos que esos pequeños detalles nos permitan empezar a sumar de tres en tres.»

«Nos dice que tengamos la cabeza alta y que confiemos en nosotros. Él ya conoce a muchos de los jugadores de la plantilla y viene siguiendo al resto, y confía en el nivel del equipo.»

«Todo el mundo tiene su momento, yo también di el salto en su día de Segunda a Segunda B. El club tendrá sus razones para elegirlo a él y él sus méritos, a nadie le regalan estar en el fútbol profesional.»

Cambios para el próximo partido

«No voy a explicar cómo vamos a jugar el jueves, porque no se lo voy a contar al Extremadura. Pero sí, hay diferencias. Los cambios de entrenador siempre dan posibilidades a todo el mundo y en los primeros entrenamientos y partidos eso se traduce en más intensidad aún.»

«No hay victorias rotundas en esta categoría, se puede ver alguna pero cada mucho. Lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. Cuando llegué lo comenté, la Segunda es de rachas y lo que hay que hacer es acortar las malas, como la que tenemos, y alargar lo máximo posible las buenas.»

El Extremadura, un viejo conocido

«Jugar allí para mí fue muy bueno. Estoy agradecido a Mosquera, su entrenador, porque es una de las personas más positivas que me he encontrado en el fútbol, y me enseñó mucho. Allí recuperé la ilusión por el fútbol.»

«Es un equipo compacto, juega con un 4-4-2 y tiene las ideas claras. No ha cambiado mucho desde la llegada del míster: no comete errores en la salida de balón e intenta aprovechar despistes en el rival. Ellos tampoco han ganado y tenemos que lograr que el partido se les haga largo en el Tartiere. Aquí los equipos han de sufrir, y eso no ha pasado aún este año».