«Hay que cambiar la imagen ya»

La plantilla del Real Oviedo ya tiene claro cuáles fueron los problemas del equipo en la derrota del pasado domingo ante el Rayo Majadahonda. Ayer los puso en boca de Sergio Tejera. El centrocampista reconoció que el conjunto, pese a empezar bien el compromiso ante el conjunto madrileño, fue dándole facilidades, descartó que fuese cosa del sistema, calificó el encuentro del próximo sábado ante Osasuna como «final» y aludió a la confianza en el trabajo y en la unidad del vestuario.

Ayer fue tiempo para repasar el encuentro del domingo. «Hemos estado viendo el vídeo sobre el partido, lo que hicimos, tanto lo bueno como lo malo», explicó el futbolista. Juan Antonio Anquela mantuvo una charla en el vestuario con la plantilla, en la que, detalló Tejera, dijo que «cree en nosotros, igual que nosotros en el trabajo que estamos haciendo». Su conclusión fue que «es el momento de estar juntos, más que nunca, después de una derrota». «La unidad dentro del vestuario la hay», dijo el jugador, que quiso centrarse ya en el encuentro del próximo sábado.

Lo que reconoció Tejera es que el grupo está «jodido» por la derrota ya que afrontaba el partido consciente de la dificultad que planteaba, pero con el ánimo de lograr el triunfo, lo que al final no se pudo conseguir.

Respecto a las causas de la derrota y la mala imagen ofrecida por el equipo, el catalán insistió en que es algo «difícil de explicar». En este sentido, apuntó que «en la primera parte teníamos el partido controlado, haciendo un buen fútbol, con llegadas al área contraria. Ellos apenas habían llegado, no tuvieron ocasiones». Sin embargo, asume que, tras el descanso, las cosas cambiaron. «En la segunda parte nos estiramos más, perdimos el control del partido y nos pillaron en muchas contras», señaló. «Tenemos que tener más cuidado, porque nos pillaron en muchas contras», hizo hincapié.

Una de las recetas que el centrocampista cree que tienen que aplicar para recuperar la buena senda es «saber juntarnos, ser un equipo y un bloque defensivo y, en especial, mirar lo que hemos hecho mal y corregirlo». En este apartado, el futbolista advirtió que el próximo sábado tienen que cambiar todas esas cosas ya que «es una final para nosotros».

En lo que no quiso entrar el mediocentro es en la justicia o no del resultado, aunque sí manifestó que «cuando no estás acertado en el área contraria y ellos sí, se merecen la victoria». No obstante, continuó, «pudimos perder, ganar o empatar. Fue un partido un poco loco».

El equipo volvió a jugar el pasado domingo con cuatro defensas, después de haber empleado tres centrales en el encuentro anterior. Pero ese cambio no es algo que Tejera considere clave para el desenlace del partido. «Para nosotros no cambia. El equipo se encuentra cómodo en los dos sistemas. El míster lee el partido, cree que ese es el mejor sistema para afrontarlo y nosotros estamos cómodos». Lo que asume el jugador es que ahora lo que toca es revertir la situación, para lo cual se hace necesario «intentar cambiar la imagen ya».

Tejera cree que tienen que aprovechar la oportunidad del sábado para reaccionar. «Es importante levantarte lo antes posible cuando vienes de una derrota. Es lo que hablamos. Hay que estar unidos. Tenemos que darle otra alegría a nuestra gente», comentó y dejó claro que lo que tienen que hacer esta semana es «trabajar al máximo».

Preguntado por cómo espera que la afición les reciba el próximo sábado, Tejera confía en que tendrán el respaldo habitual de los suyos. «Entendemos que la gente esté jodida porque fueron muchísimos. Queremos que sigan apoyándonos y este equipo va a dar la cara y no se va a rendir. Estamos unidos», sentenció.

Sobre Osasuna, el jugador azul advirtió que «da igual que vengan de perder que de ganar. Tienen un equipazo. Será un partido muy bonito. Estamos con ganas de que llegue el sábado».

