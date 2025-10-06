El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La afición no faltó a la cita e inundó Oviedo de camisetas azules.

La afición no faltó a la cita e inundó Oviedo de camisetas azules. Álex Piña

Real Oviedo: el oviedismo pisa fuerte en su centenario

Más de cinco mil aficionados del Real Oviedo participaron en la 'Marcha del Centenario' que se desarrolló ayer por las calles de la capital

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:00

Una mañana soleada dio el empujón final para que las calles de Oviedo se llenaran de camisetas azules de aficionados del conjunto ovetense que participaron en la 'Marcha del Centenario'. El Real Oviedo repartió 3.200 dorsales, pero casi otros tantos participaron en la carrera sin tenerlo, pero también casi todos de azul.

La salida fue a las once de la mañana desde los aledaños del Carlos Tartiere, donde el Consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, junto al presidente del club, Martín Peláez, dieron la salida a los participantes. En la meta esperaba a los participantes el jugador de la primera plantilla Lucas Ahijado, el único ovetense de la plantilla carbayona.

Cada uno a su ritmo, luciendo la camiseta con los nombres de todos los concejos de Asturias la mayoría de los participantes, se cubrió el recorrido de cinco kilómetros hasta la plaza de la Escandalera. Fue algo más de una hora de calles abarrotadas de corredores y marcada por el buen ambiente. No obstante, la derrota del sábado hizo que la alegría no fuera completa para los oviedistas.

El ganador en la categoría masculina fue un conocido oviedista como Alejandro Onís, seguido por Marcos García, Diego Suárez, Iván Granda y Quique González. En la femenina, la triunfadora fue María Suárez, seguida por María González, Esther Álvarez, Paula González y Cristina Fernández.

En la línea de meta se prolongó la fiesta entre los participantes con la actuación de un DJ, así como con hinchables para los más pequeños que disfrutaron del día.

El único percance de la jornada festiva que se vivió en las calles de Oviedo fue el desmayo de la mascota del equipo, 'Garra', probablemente por el calor que hizo y tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia que estaban en la prueba. Fue solo el susto y se recuperó sin mayores problemas.

