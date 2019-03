Real Oviedo Real Oviedo | «Estamos con vosotros, míster y plantilla» 00:21 El centrocampista azul Tejera, junto al fisioterapeuta Diego Suárez, delante de la pancarta de apoyo de los aficionados. / ELOY ALONSO El oviedismo cierra filas en torno al equipo y le alienta con pancartas de ánimo en El Requexón | El club y los futbolistas agradecen el apoyo y confían en que sirva como un «cambio de chip» para el duelo del domingo ante el Dépor IVÁN ÁLVAREZ OVIEDO. Jueves, 28 marzo 2019, 01:15

Cierre de filas en el oviedismo. Después de que la plantilla azul disfrutase de la jornada semanal de descanso el martes, el regreso a los entrenamientos en El Requexón llegó preñado de muestras de apoyo. En el corazón del club, donde se gestan diariamente las estratagemas para los duelos del fin de semana, dos pancartas ubicadas en la zona acotada para el aparcamiento de los futbolistas mostraron la cohesión existente entre todos los estamentos que forman el equipo carbayón.

«Estamos con vosotros, míster y plantilla», fue una de las dos proclamas empleadas para plasmar el fuerte vínculo que existe entre la plantilla y la afición, representado en el bullicioso último entrenamiento en el Carlos Tartiere antes del derbi y sin atisbo de cambio tras el choque del domingo en Gijón. La voluntad de pasar página del tropiezo en El Molinón y toda la polémica que lo envolvió para enfocarse de lleno en la preparación del duelo de este fin de semana contra el Deportivo presidió el entrenamiento de ayer, con un guión similar en su desarrollo y duración respecto al de los miércoles de cada semana y una dosis extra de aliento por parte de los aficionados que se acercaron a la ciudad deportiva oviedista.

Desde antes de su comienzo, en el tránsito desde los vestuarios hasta el campo número 6, los integrantes de la plantilla que dirige Juan Antonio Anquela recibieron mensajes que refrendaron su confianza en ellos y la lealtad al escudo. «Nereo, no nos bajamos del barco. Ahora más que nunca, cabeza alta y a seguir», indicó a Champagne un seguidor azul, prendado del compromiso de Christian Fernández. «Christian, tú eres el Oviedo», halagó al defensor cántabro mientras instaba al resto de la plantilla a fijar la vista en la preparación del próximo choque ante el Deportivo.

«Con orgullo, valor y garra hasta el final. Juntos. Oviedo, por todo y ante todo», rezaba el lema de la pancarta firmada por Fondo Norte que los jugadores se encontraron en la soleada mañana de ayer, en la que recibieron una nueva inyección de confianza por parte de su afición. «Viendo lo que han puesto aquí (las pancartas) tiene que ser un cambio de 'chip' para el partido que viene», proclamó Ibrahima, recibido ayer con una bandera de su país natal que incluía el escudo oviedista por parte de Julen, uno de los espectadores incondicionales de todas las sesiones dirigidas por Juan Antonio Anquela, que le llevó un presente por su remate al fondo de la red ante el Sporting. «Lo que pasa aquí, solo pasa aquí. Es increíble, a nuestra gente no podemos pagarle lo que hacen. El otro día no tuve coraje para enfrentarme a ellos después de la derrota. Han estado de diez y no merecían eso», aseguró agradecido el ariete africano.

Esa lealtad de la hinchada del conjunto carbayón ejerce como acicate en el vestuario para resarcirse del último resultado frente al Deportivo (18 horas), un adversario directo en la lucha por conseguir una plaza entre los seis primeros de la clasificación. «Todavía tenemos ese mal sabor de boca, pero ya no vale la pena estar pensando en lo que ha pasado el domingo. Es mejor estar concentrados porque nos viene un rival muy complicado», manifestó el atacante sobre la cita de este domingo, envuelta en tintes reivindicativos.

«Por la dignidad en el fútbol»

A la protesta pacífica anunciada por el club en el comunicado de la medianoche del lunes se adhirió en la tarde de ayer a través de su perfil de Twitter el grupo de animación Fondo Norte, que cambió su imagen de perfil por la de un reloj digital señalando las 18.12 horas en alusión a la hora en la que los trabajadores y consejeros de la entidad carbayona ocuparán sus puestos en el Carlos Tartiere tras concluir su protesta pacífica frente a la Liga de Fútbol Profesional. «Por nuestros derechos. Por la dignidad en el fútbol», indica el colectivo de aficionados azules, apostillado con la etiqueta que insta a demorar el acceso al estadio hasta al duodécimo minuto. Una medida a la que también reiteró su beneplácito la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (Aparo) para alzar la voz frente al trato que han recibido en varios estadios esta temporada los seguidores oviedistas.

Para tratar de redondear ese plebiscito contra las medidas en el control de aficionados visitantes de la Liga de Fútbol Profesional, el conjunto azul comenzó a perfilar la preparación del duelo ante el Deportivo. Anquela reclutó del filial a Ugarte y Jimmy, que se unieron a una dinámcia del primer equipo en la que están totalmente asentado los jugadores con ficha del filial Viti y Javi Hernández. Las tres únicas ausencias fueron las del lesionado Omar Ramos y los sancionados Javi Muñoz y Carlos Hernández, que al no poder estar a disposición del jienense el domingo se ejercitaron al margen del grupo con un trabajo de descarga. «Unidos somos más fuertes, gracias por todo afición. Juntos en todo momento», expresó a través de sus redes sociales Alanís, que reflejó a través de una composición fotográfica el momento de comunión imperante en el seno del club azul, que tuvo palabras de gratitud hacia la afición por su apoyo.

