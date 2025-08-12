Dani Calvo, capitán del Real Oviedo: «Vamos a Villarreal con la intención de ganar, no podemos pensar otra cosa» El jugador oscense aprueba el trabajo de pretemporada y asegura que es necesaria la llegada de otro central

«Hemos trabajado muy duro estas semanas y vamos a Villarreal con la intención de ganar, no podemos pensar otra cosa». Dani Calvo es uno de los capitanes del Real Oviedo y está convencido de las opciones que tienen de arrancar la Liga sumando: «La pretemporada me ha dejado sensaciones positivas. Ha habido factores en según qué partidos que complicaban el juego, pero creo que hubo otros en los que se vieron cosas positivas. Llegamos en un buen momento, aunque todavía faltan incorporaciones, como le pasa a casi todos los equipos. Todavía queda mercado».

El reto no es sencillo porque enfrente habrá un rival de los más fuertes del campeonato: «El Villarreal es un equipo de Champions, ni más ni menos. Un rival muy difícil, pero ya les hemos visto en vídeo y creo que podemos hacerles daño. Vamos a ir valientes y con personalidad. Como todos, es un equipo que también tiene debilidades y esta semana estamos trabajando en cómo competirles».

Los festejos por el ascenso y la alegría desbordada de la gente debe dejar paso ya a la realidad y a la ambición del grupo: «Todas estas semanas han sido muy emocionantes, ya desde el ascenso. Felicidad máxima por parte de todos, hemos vuelto a Primera para quedarnos, no contemplamos que sea de paso. Es muy importante esta primera temporada, trabajamos para hacer un buen bloque porque la Primera es muy dura y cualquier error te penaliza».

Calvo volverá a jugar en la máxima categoría, algo que ya hizo en el pasado y ahora se ve mejor: «Soy un futbolista mucho más hecho al que debutó en Primera en 2020 con el Elche, la madurez está ahí y tengo otro poso. Vine al Oviedo con la intención de subir el primer año y al final fue al cuarto, es una recompensa a lo hecho por todos».

Aunque parezca que tira piedras a su tejado el oscense reclama más refuerzos en el centro de la zaga: «Costas, Luengo y yo llevamos varios años juntos, somos centrales fiables y lo hemos demostrado. Es importante estar cubiertos y tener cuatro centrales es lo mínimo, el club está trabajando en ello porque todavía quedan dos semanas de mercado. Es fundamental que venga otro central,como en otras demarcaciones en la que estamos algo cojos. Siempre hay sustos por lesiones o sanciones, es importante ser cuatro en el puesto de central».

