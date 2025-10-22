El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Carrión y su cuerpo técnico se dirigen a los jugadores del Real Oviedo antes de iniciar uno de los entrenamientos del equipo en El Requexón.

El Real Oviedo, sin 'tablas' en Primera

El Real Oviedo es, junto al líder, el Real Madrid, el único equipo de Primera División que no sabe lo que es empatar un partido

Ramón Julio García

Oviedo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:59

El Real Oviedo está en la cola de la clasificación de Primera, pero tiene algo en común con el líder, el Real Madrid. Se ... trata de los dos únicos conjuntos de la categoría que no han empatado un partido en las nueve jornadas que se han disputado hasta el momento. Evidentemente, las diferencias son muchas, ya que los ovetenses solo suman dos victorias, mientras que los madrileños llevan ocho.

