El Real Oviedo, sin 'tablas' en Primera

El Real Oviedo está en la cola de la clasificación de Primera, pero tiene algo en común con el líder, el Real Madrid. Se ... trata de los dos únicos conjuntos de la categoría que no han empatado un partido en las nueve jornadas que se han disputado hasta el momento. Evidentemente, las diferencias son muchas, ya que los ovetenses solo suman dos victorias, mientras que los madrileños llevan ocho.

En Segunda División solo hay un equipo que no ha empatado ninguno de los diez encuentros disputados hasta ahora, se trata del Sporting, que ganó cinco y perdió otros tantos.

El conjunto carbayón es penúltimo con los mismos seis puntos que el último, Girona, y el antepenúltimo, Real Sociedad. Sin embargo, lo que sí tienen es el dudoso honor de ser el equipo que más partidos ha perdido hasta ahora. En total, los ovetenses han salido derrotados en siete ocasiones, mientras que ganaron en dos, ante la Real Sociedad y el Valencia.

Los equipos que acompañan a los de Luis Carrión en la parte baja, al contrario, sí saben lo que es que el marcador acabe en tablas. Tanto Girona como Real Sociedad han sumado tres empates hasta ahora, lo que sumado a una victoria les ha dado los seis puntos que tienen.

Cerca de los azules y 'merengues' con poca facilidad para empatar encuentros hay tres equipos que solo igualaron en una ocasión. Se trata del Barcelona, segundo en la clasificación, así como el Sevilla y Osasuna, noveno y décimo tercero, respectivamente.

Uno solo empate haría que los carbayones pudieran estar fuera de los puestos de descenso. Sin embargo, la realidad es que el equipo ovetense no estado siquiera cerca de empatar. De hecho de los tres encuentros que se han dilucidado por la mínima dos fueron las victorias ante Real Sociedad y Valencia. Solo en la derrota frente al Elche los de Paunovic estuvieron a un gol de poder sumar un punto. En el resto de partidos que perdió el equipo la diferencia fue de dos goles, salvo en el caso del Real Madrid que fue de tres. Solo en uno de los partidos disputados hasta ahora el equipo ovetense se ha puesto por detrás en el marcador y ha sido capaz de lograr la victoria. Fue ante el Valencia, cuando los goles de Ilic y Salomón Rondón sirvieron para remontar el gol inicial de Danjuma.

El próximo sábado, en el encuentro de Montilivi, podría estar en juego la plaza de colista de la categoría que, en la actualidad, ocupan los catalanes. Con los dos equipos empatados a puntos la clasificación se dirime ahora por la diferencia de goles. El equipo de Míchel es el que peor balance presenta con trece goles más encajados que marcados. En el caso de los ovetenses es desfavorable en doce.

Los carbayones son el equipo que menos tantos ha marcado esta temporada, con solo cuatro, mientras que el Girona suma dos más. Por el contrario, los azules han recibido menos, 16, por los 19 de los catalanes. Son dos equipos con gran desequilibrio, ya que el siguiente peor es la Real Sociedad que ha encajado cinco goles menos de los marcados.