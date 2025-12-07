El Real Oviedo, el peor anotador de toda Europa

Chisco García Oviedo Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Todo el mundo coincide en que el gol es lo más caro que hay en el fútbol. Encontrar en el mercado ese jugador que garantice una cifra anotadora importante no es tarea sencilla ni económica. El Real Oviedo es el ejemplo perfecto en estas primeras 15 jornada de Liga. Los azules son el conjunto menos anotador de los 246 equipos que militan en las cuatro primeras categorías futbolísticas de España y en la máxima categoría de Inglaterra, Italia, Francia, Alemania y Portugal. Todo lo que no sea corregir ese problema alejará cualquier opción de permanencia para el conjunto azul.

«Esta plantilla no va justa para Primera División. No lo digo para quedar bien ni para proteger a nadie», proclamó el técnico Luis Carrión nada más terminar el partido contra el Mallorca y abundó en su análisis: «No somos gilipollas, sabemos dónde estamos. Si llevásemos seis puntos más, ¿la plantilla sería mejor? No ha sido, pero ha podido ser. La plantilla es para pelear por lo que tenemos que pelear».

La realidad de los números choca frontalmente con esas palabras y, si hubo una crítica a la planificación deportiva en el verano, incluso antes de ver el rendimiento en la competición, fue la falta de un efectivo más en el ataque. Salomón Rondón, Fede Viñas y Álex Forés parecían unos recursos escasos para luchar por la salvación y el tiempo está dándola razón a los que pensaban así. Los intentos por reforzarse en el último día chocaron la decisión personal de Etta Eyong, que prefirió el Levante, y con la de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, que vio exagerada la inversión que suponía la incorporación de Simón Banza. Por el camino se había quedado el sueño de Luka Jovic.

Ahora, con 15 jornadas disputadas, el Oviedo suma siete goles. Un vistazo a las competiciones nacionales e internacionales dejan claro que los azules son el peor anotador, empatado con el Tondela en Portugal y el Wolverhampton en Inglaterra, que presentan el mismo número de goles, pero en el caso del primero ha jugado 12 partidos y el segundo lleva 14, con lo que su media anotadora por partido es superior.

En España, el Oviedo es el peor anotador de Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF. En total son 172 equipos. Los azules sólo han marcado en cuatro de los 15 partidos: Real Sociedad (1-0), Barcelona (1-3), Valencia (1-2) y Girona (3-3). En Segunda División, el colista es el Zaragoza y en los primeros 15 partidos ha sido capaz de anotar 13 tantos, prácticamente el doble que los azules.

En Primera RFEF compiten 40 equipos, repartidos en dos grupos. En el primero, el Arenteiro ocupa el último puesto y hoy jugará su partido número 15 y hasta ahora ha marcado ocho goles, uno más que los azules y suma los mismos puntos que los carbayones. En el grupo segundo, hay que ir al fondo de la tabla para encontrar al Betis B y el Marbella, último y penúltimo, respectivamente, que sólo han marcado ocho goles.

Un peldaño más abajo, en Segunda RFEF, compiten 90 equipos repartidos en cinco grupos. El Lealtad cierra la clasificación en el grupo primero y sólo ha convertido ocho goles, pero en dos jornadas menos que los azules. El menos anotador del grupo segundo es El Ebro, que le sirve para marchar en el decimotercer puesto. El Porreres es colista en el grupo tercero con ocho tantos, los mismo que suma el Puente Genial en el cuarto para ser decimocuarto. Por último, el Quintanar del Rey lleva nueve goles que le valen para estar en la decimoquinta posición.

Fuera de España, el Hellas Verona es colista en Italia y sólo ha sido capaz de marcar ocho tantos, que son los mismos y la misma posición del Auxerre en Francia. En Alemania, el St. Pauli y el Heidenheim han anotado diez goles para ser penúltimo y antepenúltimo en la tabla. El recorrido se cierra con los casos mencionados de Tondela y Wolverhampton.

