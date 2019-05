Real Oviedo Real Oviedo | Un pleno para el 'play off' más caro Joselu celebra un tanto junto con sus compañeros en el Carlos Tartiere. / ÁLEX PIÑA En las tres últimas campañas solo dos equipos de la zona alta hicieron pleno de victorias | Desde que los azules regresaron a Segunda, el presente curso es el que va a requerir más puntos para entrar en la lucha por el ascenso RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 22 mayo 2019, 02:02

Las opciones del Real Oviedo de meterse en el 'play off' pasan por un pleno de victorias en los tres encuentros de Liga que restan. La empresa no es sencilla y desde que el conjunto oviedista regresó a Segunda no lo logró en ninguna temporada.

El reto de los de Sergio Egea es lograr el pleno ante Tenerife y Rayo Majadahonda, que pelean por salvar la categoría, y Osasuna, que desde el lunes, con la victoria del Granada en Albacete, ya es equipo de Primera División.

Desde que los ovetenses regresaron a la LFP siempre han estado en la pelea por meterse entre los seis primeros, aunque no lo lograron en ninguna ocasión. La vez que más cerca han quedado fue la pasada campaña, cuando fueron séptimos empatados a puntos con el Numancia, que fue finalmente sexto.

La dificultad de que se produzca un pleno de victorias lo demuestra el hecho de que en los tres últimos cursos, de los equipos implicados en la lucha por el 'play off', solo hay dos que han logrado ganar en los tres últimos encuentros de liga. El primero en hacerlo fue el Leganés en la temporada 2015-2016, que sumó tres triunfos que, a la postre, le permitieron alcanzar el ascenso directo. El otro caso, fue la pasada temporada cuando el Zaragoza logró tres triunfos, que le hicieron pasar del quinto puesto al tercero y pelear, sin éxito, por el ascenso.

En la temporada posterior de subir a Segunda, los ovetenses, con David Generelo en el banquillo, hicieron el peor final de temporada, ya que perdieron los tres encuentros disputados. En las otras dos con Fernando Hierro y Juan Antonio Anquela, el balance fue de dos victorias. Seis puntos que a la postre no fueron suficientes.

Dentro de los resultados sorprendentes que se dan al final de temporada, uno de los rivales de los azules en la lucha por la sexta plaza, el Cádiz, tuvo el pasado año una experiencia muy negativa. Los de Álvaro Cervera llegaron a falta de tres jornadas en la cuarta plaza con 63 puntos, pero en los tres últimos choques solo fueron capaces de sumar un empate, lo que les hizo quedarse fuera del 'play off'. También el Zaragoza se quedó fuera en la temporada 2015-2016, después de sumar cuatro puntos.

Lo que parece claro es que desde que los azules están en Segunda esta será la temporada en la que más caro está meterse en el 'play off', ya que parece que serán entorno a los 69 puntos los necesarios. En la 2015-2016 el Osasuna, con el 0-5 del Carlos Tartiere en la última jornada, entró como sexto con 64 puntos, empatado con el séptimo y octavo, Alcorcón y Zaragoza.

En la siguiente, el Huesca de Anquela alcanzó la sexta posición, con 63 puntos, los mismos del Valladolid, que fue séptimo. La pasada, la mejor de los azules, el Numancia se clasificó con 65 puntos, los mismos que dejaron fuera a los ovetenses.