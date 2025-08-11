La pretemporada del Real Oviedo afila el bloque de Veljko Paunovic

Todo lo que sucede en las semanas de pretemporada debe ser tomado como lo que son pruebas para intentar llegar en las mejores condiciones ... al inicio de la competición. Las seis citas de amistosos, que se tradujeron en cinco partidos completos, dejan un panorama muy orientativo de lo que será la alineación del Real Oviedo en Villarreal, el próximo 15 de agosto. El bloque principal será el que logró el ascenso en el pasado curso, trufado con algunos de los fichajes, con Alberto reina y Luka Ilic como principales caras nuevas.

Los partidos de preparación no son más que entrenamientos especiales dentro de la preparación, pero siempre dejan pistas y pruebas notables. El trabajo de Veljko Paunovic se ha visto condicionado por la falta de tiempo en este verano. La final por el ascenso se jugó el 21 de junio. Los festejos por el éxito se alargaron un par de días más y los jugadores regresaron de sus vacaciones el 14 de julio. Todos los especialistas fijan en las cinco semanas el tiempo adecuado para una pretemporada y los azules no las han tenido, pero tampoco hay margen para llorar sobre la leche derramada y están obligados a competir desde el primer encuentro, sea en las condiciones que sea.

Si se atiende a los minutos sumados, Reina es el protagonista del Oviedo y los 301 minutos acumulados le convierten en el futbolista más utilizado por Paunovic. El gaditano fue uno de los primeros fichajes de los azules procedente del Mirandés y sin tener en su expediente ni un minuto en Primera. Él ya dejó claro sus objetivos el día que se estrenó: «Me ha tocado el camino largo, he tocado todas las categorías y también vengo del barro. Creo que todavía no he tocado techo, tengo mucha ilusión». Visto el rendimiento parece tener razón y va camino de protagonizar una historia de esas que se dan con jugadores que llegan a los equipos sin hacer ruido y que terminan convirtiéndose en fundamentales. La gran apuesta cerrada hasta ahora, visto el precio de la operación, es el fichaje de Ilic. El Oviedo pagó un traspaso cercano a los dos millones de euros por el futbolista serbio y todas las sensaciones que deja apuntan a los precedentes que avalaron la apuesta. Ha jugado 267 minutos, con un protagonismo más que notable. Está llamado a ser uno de los jugadores claves en el rendimiento ofensivo de los azules y fundamental en los esquemas de Paunovic, que además ha sido su principal avalista.

Un bloque sólido

El resto de puestos parece tener asignado el nombre de jugadores que ya estaban en la plantilla. En la portería, Aarón Escandell y Horatius Moldovan se han repartido de forma equitativa los minutos bajo los palos. Cada uno ha jugado 225 minutos, pero el valenciano parece tener cierta ventaja. Es el que más minutos ha sumado con los teóricos titulares sobre el campo y además completó la prueba final ante el Leganés. Su gran temporada y papel clave en el ascenso también son avales para contar con él como primer titular.

Nacho Vidal, acumuló 275 minutos, y será el dueño del lateral diestro con Lucas como recambio y sumó la mitad. Más curiosa es la situación en el perfil zurdo. A falta de que llegue un competidor para Rahim (197 minutos), Omar Falah es el octavo jugador en minutos disputados y llegó a los 253, dejando claro que puede ser uno de los jugadores con los que Paunovic cuente en el medio y largo plazo. Menos dudas hay en el centro de la zaga. David Costas (215 minutos) se perderá el debut liguero por sanción y eso deja a Dani Calvo (270 minutos) y Oier Luengo (273 minutos) como pareja para el estreno, a expensas de que pueda llegar algún refuerzo en los próximos días.

Sibo (287 minutos) también está a la espera de ganar competencia en el centro del campo y se ha quedado como el segundo más utilizado. El ghanés es un buen ejemplo de como un fichaje bastante desconocido acaba ganándose un puesto protagonista y fue pieza clave para Paunovic. Reina e Ilic le escoltarán en la sala de máquinas, al menos en el arranque.

Ilyas Chaira (257 minutos) y Haissen Hassan (169 minutos) parten con ventaja en los extremos. Los problemas musculares del franco-egipcio le ponen en duda para el estreno y Brandon Domingues (222 minutos) se ofrece como alternativa, tras una pretemporada bastante gris.

Para ser la referencia en el ataque Salomón Rondón (234 minutos) y Fede Viñas (216 minutos) compiten por ese puesto, con Álex Forés (206 minutos) un poco más distanciado y a la espera de que llegue un efectivo más para la zona.

Dosificación para Cazorla

Santi Cazorla decidió estirar su carrera y así despedirse en Primera División. El caso del '8' es diferente al resto. Su condición física aconseja mantener ciertas precauciones con sus cargas de trabajo. La realidad dice que ha participado en prácticamente todas las sesiones de trabajo con el resto de compañeros y que llega en condiciones óptimas para el estreno de la competición. Ha sumado 120 minutos en cuatro apariciones y en todas ellas dejó el sello de su calidad y parece que tendrá un papel relevante en el regreso a Primera División.