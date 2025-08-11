El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los futbolistas del Real Oviedo celebran un gol durante el partido en Ribadeo. EFE
Real Oviedo

La pretemporada del Real Oviedo afila el bloque de Veljko Paunovic

El reparto de minutos en los encuentros de preparación deja claro los nombres de los jugadores del Real Oviedo que arrancarán el campeonato a la espera de los refuerzos

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:46

Todo lo que sucede en las semanas de pretemporada debe ser tomado como lo que son pruebas para intentar llegar en las mejores condiciones ... al inicio de la competición. Las seis citas de amistosos, que se tradujeron en cinco partidos completos, dejan un panorama muy orientativo de lo que será la alineación del Real Oviedo en Villarreal, el próximo 15 de agosto. El bloque principal será el que logró el ascenso en el pasado curso, trufado con algunos de los fichajes, con Alberto reina y Luka Ilic como principales caras nuevas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  7. 7 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol
  10. 10 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La pretemporada del Real Oviedo afila el bloque de Veljko Paunovic

La pretemporada del Real Oviedo afila el bloque de Veljko Paunovic