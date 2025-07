Real Oviedo: la ilusión de volver desde el primer día

Tres semanas después de lograr el regreso a Primera División, el Real Oviedo comenzó este lunes la pretemporada. Y lo hizo con ... la ilusión de poder consolidarse en la máxima categoría del fútbol español. En la primera sesión estaban citados 31 futbolistas, pero está claro que, como se suele decir, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Antes de que se cierre definitivamente el mercado se esperan movimientos de entrada y salida en la plantilla para tratar que el técnico Veljko Paunovic disponga en sus manos de una plantilla lo más competitiva posible.

El entrenamiento fue a puerta abierta para los aficionados azules y por ello hubo dos centenares de seguidores en El Requexón. Santi Cazorla, como siempre, fue de los más reclamados, pero también los nuevos y, por supuesto, el entrenador. La plantilla estaba citada a las nueve de la mañana y una hora más tarde saltaba al campo para iniciar el trabajo. Eso sí, antes hubo tiempo para las habituales fotografías, entre ellas una de jugadores, cuerpo técnico, servicios médicos y el resto de empleados que trabajan directamente con el primer equipo.

Los futbolistas que se pusieron a las órdenes de Veljko Paunovic fueron el portero Aarón Escandell; los defensas Lucas Ahijado, Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Oier Luengo, Rahim y Pomares; los centrocampistas: Sibo, Colombatto, Santi Cazorla, Alberto Reina, Álex Cardero, Yayo, Borja Sánchez y Paulino de la Fuente; y los atacantes Fede Viñas, Salomón Rondón, Ilyas Chaira, Brandon Domingues, Hassan y Paraschiv. A ellos se unieron, desde el Vetusta, el portero Miguel Narváez, los defensas Marco Esteban, Eze y Omar Falah, el centrocampista Diego Tejón y el atacante Lamine.

Junto al técnico serbio estuvieron sus ayudantes, Claudio Arzeno, Quinton Fortune y Nuno Miguel Gomes, así como el preparador físico, Alberto Martínez, y el entrenador de porteros, Jesús Unanua.

En la primera sesión hubo tres ausencias, ya que Álvaro Lemos, Jaime Seoane y Alberto del Moral no trabajaron con sus compañeros. Lemos se encuentra en la fase final de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió la pasada temporada. Por su parte, Seoane arrastra una pubalgia desde los últimos meses de la pasada temporada. Y Del Moral también tiene molestias musculares. Los dos últimos trabajaron a las órdenes del readaptador Dani Ramilo.

Los que entrenaron sin problemas con el resto de compañeros fueron los tres fichajes del equipo carbayón: Brandon Domingues, Salomón Rondón y Alberto Reina.

El balón como protagonista

Alejados de las antiguas pretemporadas, el balón fue protagonista del primer día de trabajo para los futbolistas ovetenses. Primero, con rondos y ejercicios de posesión, en los que el entrenador y sus ayudantes ya metieron intensidad a todas las acciones y fueron corrigiendo a los futbolistas.

Una vez finalizada esta primera parte del trabajo, el equipo se trasladó al campo número uno de El Requexón, donde el técnico dispuso un partido de once contra once. El defensa Marco Esteban y el centrocampista Diego Tejón fueron los únicos jugadores del Vetusta que participaron en este partido. El resto se incorporó a la sesión del filial que Roberto Aguirre estaba dirigiendo. El que no jugó el partidillo con sus compañeros fue el delantero uruguayo Fede Viñas, que se retiró del campo por precaución, después de haber acabado la temporada con molestias físicas.

En uno de los dos equipos jugaron Narváez; Lucas, Luengo, Marco Esteban, Pomares; Reina, Álex Cardero; Paulino, Santi Cazorla, Borja Sánchez; Paraschiv, mientras que el otro estuvo integrado por Escandell; Nacho Vidal, Costas, Calvo, Rahim; Sibo, Colombatto; Hassan, Ilyas Chaira, Brandon Domingues; Rondón. Posteriormente, Yayo y Tejón sustituyeron a Álex Cardero y Sibo.

El equipo volverá a entrenarse esta mañana, a las 9:30 horas en El Requexón. La sesión será a puerta cerrada.