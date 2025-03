Real Oviedo | Obeng, Carlos y Nieto, novedades en la lista para la visita del Rayo

maría suárez Sábado, 30 de noviembre 2019, 13:37 Comenta Compartir

El Real Oviedo recibe al Rayo Vallecano (domingo, 16:00 horas) con la necesidad de ganar, algo para lo que tiene que volver a afinar su puntería a la par que recupera una solidez defensiva que ha brillado por su ausencia en las últimas jornadas. Para ello el técnico azul, Javi Rozada, convocó a 18 futbolistas entre los que no se encuentran por decisión técnica Johannesson, Omar Ramos, Javi Fernández y Joselu, y en la que tampoco entra Saúl Berjón por lesión. Nieto, Carlos Hernández y el recién llegado tras ir con su selección, el ghanés del Vetusta, Samu Obeng, vuelven a la lista.

El cuerpo técnico recupera a Juanjo Nieto para el lateral tras superar este las molestias musculares que le impidieron viajar a Las Palmas y vuelve a darle confianza a Carlos Hernández, descarte técnico en favor de Javi Fernández la pasada jornada. Junto al lateral y al central la principal novedad es la inclusión en la lista de Samu Obeng, delantero del filial que llegó el pasado martes tras competir con su Ghana Sub 23 en la Copa África, donde cuajó un destacado papel.

Omar Ramos y Joselu son los damnificados junto a un Cortina que ya no entró en la anterior convocatoria por problemas de grastroentiritis y un Javi Fernández que, al igual que Ramos, pasa del once a no vestirse de corto.

La primera plantilla se concentrará a partir de las 20:00 horas del sábado en el Silken Monumental, previo paso por el Carlos Tartiere. Será allí donde el cuerpo técnico dé las últimas indicaciones antes del choque ante el Rayo, que estará dirigido por el colegiado canario Pulido Santana.