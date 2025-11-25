Luis Carrión echa mano de la vieja guardia

El Real Oviedo jugó probablemente el pasado domingo el mejor primer tiempo de lo que va de temporada y lo hizo con un ... equipo en el que claramente el peso lo llevaron componentes de la plantilla que consiguieron subir a Primera.

En concreto, en el once titular del equipo, ante el Rayo Vallecano, había ocho jugadores que estaban en la alineación del encuentro de 'play off' ante el Mirandés, en el que el equipo hizo realidad el sueño del ascenso.

No eran los planes iniciales de Luis Carrión, pero la baja de última hora del central David Carmo y la entrada en el once de Dani Calvo propició una alineación muy similar a las que se repetían la pasada temporada.

En la defensa solo jugó uno de los fichajes de esta temporada, el lateral izquierdo Javi López. El resto, empezando por Aarón en la portería, fueron los habituales del pasado curso. En el centro de la zaga se recuperó una pareja consolidada desde hace varias temporadas formada por David Costas y Dani Calvo. De todos ellos el que no está teniendo presencia en el equipo últimamente es Dani Calvo.

En el lateral derecho estuvo Nacho Vidal que, desde su llegada en el mercado de invierno de la pasada temporada, es uno de los fijos para los tres entrenadores que tuvo: Javier Calleja, Veljko Paunovic y Luis Carrión. Este curso se perdió tres partidos por lesión.

En el centro del campo la principal novedad fue Santi Cazorla que, por segunda vez en la presente temporada, estuvo en el equipo titular. La anterior fue ante el Barcelona. El capitán fue clave para que el equipo tuviera una de las mejores actuaciones hasta ahora. En su día Paunovic dijo que iba a jugar siempre que estuviera disponible y Luis Carrión parece que va por el mismo camino.

Otro de los supervivientes de la pasada temporada que está consolidado en el once es Colombatto. Al argentino le costó arrancar, ya que no hizo pretemporada por una lesión que arrastraba de la campaña pasada. Una vez que cogió el ritmo, Paunovic le dio galones en la medular.

Las bandas del centro del campo también fueron para dos que la pasada temporada estaban en el club. En el costado izquierdo se está asentando Ilyas Chaira, que el domingo fue triste protagonista, ya que su expulsión condicionó el desarrollo del encuentro.

En la banda derecha volvió a repetir Fede Viñas que, desde el encuentro ante el Girona, ha sido una de las novedades tácticas de Carrión. El internacional uruguayo desarrolló toda su carrera como delantero centro o segunda punta. Ahora, el técnico le ha encontrado acomodo en el costado, aunque su querencia es a aparecer por zonas de remate con frecuencia.

Además, de Javi López, de los fichajes de esta temporada estuvieron en el once ante el Rayo el centrocampista Dendoncker y el delantero Rondón. Se trata de dos de los fijos desde el inicio del campeonato.

La aportación de los supervivientes de la pasada campaña también se dejó notar en los cambios, ya que en el descanso Rahim entró por Javi López, que tenía algunas molestias, mientras que Hassan ocupó el puesto de Rondón.

En el partido final del 'play off' también estuvo otro de los jugadores que jugaron frente al Rayo Vallecano el pasado domingo. En este caso se trata del centrocampista Alberto Reina, que entonces militaba en el Mirandés y ahora lo hace con los carbayones.

El centrocampista Sibo, otro de los jugadores que permanecen de la pasada campaña, comenzó la temporada siendo un jugador importante para Paunovic, pero poco a poco ha ido perdiendo protagonismo. Desde la llegada de Luis Carrión al banquillo, el internacional ghanés solo ha jugado dos encuentros y solo suma media hora sobre el terreno de juego.

Los otros dos jugadores que siguen en la plantilla son defensas, Lucas y Oier Luengo, ninguno de los cuales está teniendo protagonismo. En el caso de Oier Luengo se ha quedado en varias ocasiones fuera de la convocatoria. Únicamente ha jugado dos encuentros y ambos como titular. Por su parte, Lucas suma más minutos, ya que la lesión de Nacho Vidal le dio la oportunidad. En total participó en cinco encuentros, de los que tres fueron como titular.