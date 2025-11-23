El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo El Huesca se adelanta de penalti
Chaira se llevó una tarjeta roja.

Chaira se llevó una tarjeta roja. Mario Rojas

Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano | Mejoría y un punto de esperanza

Cazorla dirigió a un buen Oviedo en la primera mitad, pero la expulsión de Chaira en la segunda condicionó el duelo, con un Aarón nuevamente providencial al parar un penalti

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:01

El empate ante el Rayo Vallecano sabía a poco en el descanso y a bastante más al final del encuentro, ya que el Real Oviedo ... se vio obligado a jugar casi toda la segunda mitad con uno menos por la expulsión de Chaira. Ahí apareció el guardameta Aarón para detener un penalti y salvar el punto.

