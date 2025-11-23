Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano | Mejoría y un punto de esperanza

El empate ante el Rayo Vallecano sabía a poco en el descanso y a bastante más al final del encuentro, ya que el Real Oviedo ... se vio obligado a jugar casi toda la segunda mitad con uno menos por la expulsión de Chaira. Ahí apareció el guardameta Aarón para detener un penalti y salvar el punto.

Los azules ofrecieron la mejor versión de la temporada, dirigidos por Cazorla, y fueron capaces de generar un par de ocasiones, mientras que en defensa apenas sufrieron. En la segunda mitad, Aarón tuvo mucho más trabajo, pero lo volvió a solventar con buenas intervenciones. Aunque el punto no saca de la cola a los hombres de Luis Carrión, al menos sirve para alcanzar al Levante.

Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López (Rahim, min.46); Dendoncker (Reina, min.78), Colombatto, Fede Viñas (Álex Forés, min.85), Ilyas, Cazorla (Hassan, min.62); y Rondón (Pablo Agudín, min.62). 0 - 0 Rayo Vallecano Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy (Pathe Ciss, min.57), Pep Chavarría; Óscar Valentín (Fran Pérez, min.85), Unai López, Isi (Gumbau, min.85); De Frutos, Álvaro y Camello (Alemao, min.70). Árbitro: Alejandro Quintero, del Comité Andaluz. Mostró tarjetas amarillas a Nacho Vidal, por parte de los locales y a los visitantes Mendy, Isi, . Expulsó con roja directa a Chaira a los 52 minutos y a Pathe Ciss. También amonestó a Luis Carrión.

Incidencias: 14 grados a la hora de inicio. 23.684 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Cazorla y Óscar Valentín fueron los capitanes. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, por el hermano de Arturo Elías, Alfredo, los dos mineros de Cangas delNarcea, y Marcelino Salazar, empleado del club, todos fallecidos esta semana. Puso el balón en juego el Rayo.

La alineación del Real Oviedo presentó inicialmente solo una novedad: la participación de Cazorla, que no jugaba desde hace mes y medio. Sin embargo, durante el calentamiento, el club informó que Dani Calvo entraba en el once por David Carmo, víctima de un proceso vírico. Aparentemente el dibujo y el estilo iban a ser los mismos, pero hubo algo que lo cambió. La aparición de Santi Cazorla le daba sentido a todo, cada balón que pasó por sus pies salió mejorado y eso lo agradeció el equipo, que empezó tímido, pero poco a poco se fue soltando. El capitán aparecía por diferentes zonas del campo y ahí es donde se trasladaba el centro de operaciones del conjunto azul para tratar de tener el control.

Los oviedistas seguían apostando por salir en juego corto y, por primera vez, había un futbolista en el campo que era capaz de decidir. Al ritmo de Cazorla, el Oviedo se iba animando. Mejoró Dendoncker, que, rebajado de la necesidad de participar tanto en la creación, volvió a ser efectivo en la contención. En la fase defensiva tuvo una aportación destacada Fede Viñas, que robó varios balones que dieron pie a contraataques. Precisamente en uno de ellos, recién pasado el cuarto de hora, la jugada de los azules acabó en un ataque de Chaira que despejó Batalla y que Rondón remató en fuera de juego. Fue el primer acercamiento de los locales a la portería rival. La respuesta del Rayo fue un cabezazo desviado de Álvaro García.

Los carbayones se iban animando y cada vez se atrevían a más. La ocasión más clara, una de esas acciones que pudieron ser recordadas durante años, llegó a la media hora de partido. Cazorla botó una falta a unos diez metros de la frontal, pero el balón se estrello en la cruceta. El oviedismo no fue feliz por un par de centímetros.

Tras esa acción, el capitán del Oviedo tocó a rebato, pidiendo el apoyo de la afición, que respondió. Llegó la segunda ocasión consecutiva para los ovetenses en un disparo lejano de Chaira, que el meta Batalla mandó a saque de esquina. Eran los mejores minutos de los ovetenses en mucho tiempo, pero faltaba el acierto en la fase final. Eso sí, Aarón no recordaba un primer tiempo tan tranquilo en mucho tiempo.

La segunda mitad empezaba por derroteros parecidos a cómo había acabado el primer tiempo, pero todo cambió con una acción en el centro del campo. Chaira perdió un balón e hizo una entrada sobre Isi que le costó la roja directa, lo que dejó al equipo con uno menos con mucho partido por delante.

El Rayo empezó a aprovechar la superioridad y la respuesta de Luis Carrión fue dar entrada a Hassan y Pablo Agudín por Cazorla y Rondón, respectivamente, Eso hizo que Fede Viñas pasara a ser el delantero. Las cosas pudieron empeorar cuando, a los 65 minutos, un agarrón de Pablo Agudín a De Frutos fue señalado como penalti. El lanzamiento de Isi, sin embargo, lo detuvo Aarón y, aunque hubo revisión del VAR, no se tuvo que repetir. La acción del portero azul dio un poco de aire al equipo, que tenía bastante con defenderse, ya que la inferioridad numérica pesaba demasiado. Un disparo de Unai López al larguero volvió a rondar el gol. Los ovetenses lo intentaron siempre por la izquierda, con las incorporaciones de Rahim y Pablo Agudín. Hassan apenas tocó un par de balones.

Al final no se movió el marcador y los azules respiraron después de casi toda la segunda mitad con un jugador menos.