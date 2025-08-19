El Real Oviedo vuelve al trabajo pensando en el Real Madrid

Tras regresar de Villarreal el sábado y disfrutar del descanso el domingo y el lunes, la plantilla del Real Oviedo regresará esta tarde a ... los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro ante el Real Madrid.

La cita, una de las que más expectación despierta, será el domingo, a las 21.30 horas, y para ella el técnico recuperará a David Costas, tras cumplir sanción, además de Álex Forés, que no estuvo en Villarreal por una cláusula en su contrato de cesión.

Los que seguirán siendo baja son los lesionados Lucas y Colombatto, a los que se sumará Reina por sanción tras su expulsión en La Cerámica.

En el caso de Colombatto se espera que esta misma semana se pueda incorporar a los entrenamientos con el resto de compañeros. El argentino no hizo la pretemporada debido a una lesión, pero en las últimas semanas ya pisó el terreno de juego.

El que estará disponible para el encuentro ante el Real Madrid es el centrocampista inglés Ovie Ejaria. El pasado viernes calentó unos minutos en la banda del estadio de La Cerámica, pero finalmente Paunovic decidió no contar con él.

El medio londinense lleva varias semanas entrenando con el equipo, pero no se quieren correr riesgos, ya que viene de un largo periodo de inactividad. En concreto, su último partido oficial fue en noviembre de 2022. Las ausencias podrían incluso darle la oportunidad de ser titular el próximo domingo.

El principal atractivo del entrenamiento de esta tarde será la presencia de los dos últimos fichajes del conjunto ovetense, el defensa Eric Bailly y el centrocampista belga Leander Dendoncker.