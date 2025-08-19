El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una imagen de un entrenamiento en El Requexón. ÁLEX PIÑA

El Real Oviedo vuelve al trabajo pensando en el Real Madrid

El entrenador del Real Oviedo recuperará para el domingo a David Costas y Álex Forés, pero pierde al centrocampista Reina por sanción

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 19 de agosto 2025, 06:40

Tras regresar de Villarreal el sábado y disfrutar del descanso el domingo y el lunes, la plantilla del Real Oviedo regresará esta tarde a ... los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro ante el Real Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

