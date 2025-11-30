El Real Oviedo regala el primer tiempo y lo paga con creces Los azules entraron muy mal al partido y el Atlético de Madrid lo aprovechó para sentenciar el encuentro. La reacción tras el descano fue insuficiente por la falta de pegada

Un muy mal inicio de partido condenó al Real Oviedo a una nueva derrota, esta vez a manos de un Atlético de Madrid al que bastó su puesta en escena en el primer tiempo para llevarse el triunfo. Tras el descanso, los azules estuvieron algo mejor, pero entonces les faltó pegada para aprovechar alguna de las aproximaciones que tuvieron al área local. Nuevamente, las pérdidas en la salida de balón fueron una losa para el equipo que, además, concedió en defensa en el inicio. Luis Carrión sigue sin ganar en Primera y el equipo ovetense se mantiene como colista una jornada más. Fede Viñas fue de los pocos que se salvaron del mal partido general.

La alineación de los azules solo incluyó tres cambios. Dos obligados, Rahim por el lesionado Javi López , y Hassan por el sancionado Chaira. Además, David Carmo regresó al centro de la defensa por Dani Calvo. La entrada de Hassan en la derecha hizo que Fede Viñas se desenvolviera más desplazado al costado izquierdo.

Poco más de un cuarto de hora tardó Sørloth en adelantar a los locales en el marcador. Eso si, fue a la tercera tentativa, ya que antes había tenido otras dos oportunidades. Una internada por la banda derecha de la defensa azul, centro de Hancko y el noruego bate a Aarón en el área pequeña sin oposición.

Antes de llegar el primer gol, el partido era un monólogo de los locales, que solo con presionar bien los estériles intentos de los de Carrión de salir combinando desde atrás hacían que todo sucediera en el campo de los azules.

Solo cuando, de vez en cuando, el balón iba en largo sobre Rondón o Fede Viñas, los carbayones lograban pasar la línea del centro del campo. Eso si, tampoco eso se traducía en la posibilidad de generar ocasiones de peligro ante la meta del homenajeado Oblak.

La sensación era que el equipo madrileño estaba dispuesto a resolver el partido por la vía rápida y no daba tregua en ningún momento. Las llegadas se sucedían ante un equipo ovetense desarbolado. Ni defender, ni atacar, ni tan siquiera supieron dormir el partido.

El socio de Haaland en la selección de Noruega tardó diez minutos en hacer su segundo gol. Nuevamente, una jugada que arranca por la derecha y otra vez el eslovaco Hancko centró para Sørloth batiera a Aarón nuevamente. Lo peor era que el resultado era el fiel reflejo de lo que estaba pasando en el terreno de juego.

El segundo gol colchonero pareció saciar en alguna medida la ambición del equipo, no de su entrenador, el Cholo Simeone, que pedía más.

La buena noticia para los ovetenses es que Cazorla empezó a aparecer y con ello el equipo respiró un poco. Un par de centros suyos permitieron comprobar que Oblak había vuelto a la portería rojiblanca.

El partido entró en la fase final de la primera mitad con algo más de equilibrio, pero con la amenaza permanente de los locales, que estaban siempre dispuestos a aprovechar cualquier regalo. Así pudo hacer Sørloth el tercero, después de un fallo de Rahim, pero David Costas llegó para rectificar y salvar la situación.

Los azules enfilaron el camino al vestuario con la cabeza baja después de ofrecer la viva imagen de la impotencia. Sin ser capaz de mostrarse efectivo en ninguna de las facetas del juego. La presión sobre el inicio del juego local fue descoordinada y poco eficiente, la defensa dubitativa y con errores de bulto.

El equipo de Carrión con el balón apenas inquietó. Un par de escarceos por la derecha de Hassan y un centro con intención de Cazorla al área. Por la izquierda Rahim dudó en todas las acciones y Fede Viñas lo intentaba en clara inferioridad.

Tras el paso por vestuarios, el Oviedo volvió con los mismos y tuvo la primera ocasión con un remate de cabeza de Fede Viñas, que remató un córner que sacó Cazorla. Eso animó un poco al equipo que tuvo varias situaciones en el área del Atlético, pero no estuvo nada acertado en la última decisión.

Seguía el Oviedo acercándose más al área de Oblak, pero Rondón y Cazorla remataron muy alto en sendas ocasiones. Luego Dani Calvo tuvo que sustituir a David Carmo, con molestias y una tarjeta.

Los ovetenses, al menos, lograron alejar algo a los madrileños de su portería. Eso si, los del Cholo estaban a la espera de una buena contra para acabar de cerrar el partido. La entrada de Julián Álvarez y Barrios era lo que buscaba.

El partido avanzaba con la sensación de que un gol de los ovetenses podía dar algo de emoción al último tramo de partido. Sin embargo, Fede Viñas, probablemente el mejor del equipo, no era suficiente para poder con la defensa local.